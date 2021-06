Este martes, La 1 emitió una nueva entrega de MasterChef 9. El formato se acerca a su final y, como es lógico, van cayendo algunos de los concursantes favoritos. Lo que nadie esperaba es que este último programa, el noveno de la edición, tuviera doble expulsión.

La primera fue Jiaping, que se fue con una sonrisa, tras dar las gracias y destacar el aprendizaje que le ha proporcionado el programa. Lo hizo en una prueba muy particular, en la que los aspirantes tuvieron que demostrar sus conocimientos sobre el talent junto a Boris Izaguirre y Celia Villalobos.

El jurado la expulsó tras considerar que su propuesta, una quesada con frutos rojos, no estaba a la altura de lo que exigían las circunstancias. Además, el trío afeó que eligiera un postre para una prueba de expulsión.

La primera expulsada de la noche es @JiapingMChef9. Has sido una aspirante increíble ¡Siempre estarás en mi corazón! https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/UfYBxV8fmy — MasterChef (@MasterChef_es) June 15, 2021

Pepe Rodríguez dijo que su plato era un "mazacote", mientras que Samantha Vallejo-Nágera, la más asidua a la repostería, dijo que Jiaping se había complicado demasiado. "No te gusta comer postre, no sueles elaborarlos y no entendemos por qué has decidido hacer uno en una prueba de eliminación. Tu plato ha sido un despropósito", añadió, por su parte, Jordi Cruz.

Después, tuvo lugar una accidentada prueba de exteriores en la que Fran, María y Mery sufrieron quemaduras con agua hirviendo tras una caída del primero. Ya en el duelo de expulsión, la segunda en despedirse fue Amelicious, y lo hizo dejando especialmente afectada a su compañera Meri.

Despedimos esta noche a @AmeliaMChef9, una aspirante maravillosa. Has hecho un recorrido espectacular y nos has dejado alucinando con muchos platos. ¡Te queremos! https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/aA1qYSLY97 — MasterChef (@MasterChef_es) June 15, 2021

La expulsión estuvo entre José y Amelia, que se convirtió en la eliminada pese a ser unas favoritas. Su plato de verduras no sedujo al jurado, que argumentó que Masterchef lo gana quien evoluciona, no el que mejor cocina, "porque si no el programa se acabaría el primer día", dijo Pepe Rodríguez.