Arturo Valls vuelve a 'Ahora caigo' y despide a Mariela tras 12 programas y 88.000 euros ganados

Por primera vez desde que se estrenó ¡Ahora caigo!, Arturo Valls no estuvo el pasado lunes al frente del concurso de Antena 3. "Diez años capitaneando este barco y hoy –por ayer-, no zarpo", afirmó el presentador.

Eugeni Alemany fue el encargado de sustituirle como presentador, que contó con una conexión por videollamada con el valenciano para animarle: "Si es que lo llevas muy bien, el programa va solo".

Este martes, Valls volvió al plató de ¡Ahora caigo! como si no hubiera pasado nada, bromeando con la concursante central, Mariela, en su presentación y haciendo repaso de su trayectoria en el concurso.

Pero el valenciano se tuvo que despedir de la participante tras 12 programas y 88.000 ganados ya que perdió todos los comodines muy rápido y, en vez de preocuparse por ganar dinero, fue en busca de un comodín extra para salvarse un día más.

Parecía imposible, pero hemos tenido que decir adiós a Mariela en #AhoraCaigo 💔 https://t.co/RH233yfrT5 — ¡Ahora Caigo! (@ahoracaigo) June 15, 2021

No fue así y Javier la sustituyó en la trampilla central, pero antes de participar, Mariela quiso agradecer al equipo de programa su trato en su docena de participaciones, y lo hizo de una forma original, saliendo de la trampilla "para que no me dejéis caer antes de despedirme", señaló la concursante.