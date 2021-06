Revilla, en 'El hormiguero': "Para gobernar, a veces hay que tener falta de entrañas y de principios"

Pablo Motos le concedió este martes a su invitado del día, Miguel Ángel Revilla, todo el tiempo del programa para charlar sobre temas de actualidad y sobre la región de la que es presidente, la cántabra.

Pero lo primero que quiso aclarar el político fue su polémica con el puro en un local de Santander. Tras hablar de ese tema, pasaron al del coronavirus: "Te fuiste a vacunar mientras te increpaban", le dijo el presentador.

"Lo entiendo hasta cierto punto, pero creo que son un poco ingratos porque vender mi tierra es para mí una vocación", afirmó Revilla. "Parece que las vacunas van bien, pero todavía hay que tener mucho cuidado", advirtió el invitado.

"Yo tengo una patología de riñón y mi médico me dijo que este virus iba a afectar al 20% de los españoles y acertó. Ahora me dice que hay que tener cuidado porque el virus hace maniobras, los ingleses, por ejemplo, que estaban vacunados al 70% y ahora están muy infectados...", añadió.

El turismo, clave para la recuperación de España

Revilla también le explicó al valenciano y a los espectadores su teoría para recuperar la economía española, basada en el turismo: "Necesitamos recuperarlo, tardaremos año y medio y va a haber un rebote de la economía impresionante. Y es que la diferencia entre estar bien y mal es la pérdida de turistas. Eso sí, y por encima de todo, España es un gran país".

No podía faltar el tema de los indultos, del que Motos señaló que "nadie en el PSOE era partidario de ellos y ahora nos lo venden como imprescindibles", a lo que el presidente cántabro respondió que "para gobernar a veces hay que tener falta de entrañas y de principios. Yo jamás haría un pacto con los que he dicho que no pactaré, por ejemplo, con Vox. Respeto mucho a sus votantes, pero mis principios son otros".

"No estoy a favor de indultar a corruptos o políticos, sí a la gente que se ha rehabilitado e insertado en la sociedad, pero aquí no veo propósito de enmienda. Ahora la oposición tiene que dar otras opciones que la de sacar votos a costa de Cataluña porque es una región imprescindible para España", afirmó el político.

Motos le preguntó si los indultos podrían penalizar a Sánchez en las siguientes elecciones: "Ahora diría que sí, pero quedan dos años y van a ser de gran auge económico porque las familias no han gastado".

"¿Cómo es actualmente tu relación con el presidente del Gobierno?", quiso saber el presentador: "Hay una relación correcta, pero no de llamadas, ojalá saliese muy bien, pero lo dudo porque cuando haces pactos no lógicos, con ideologías extremas, sale mal. En España no se puede independizar nadie si no se cambian las leyes".

Sobre la charla entre el presidente español y Joe Biden en la cumbre de la OTAN, Revilla señaló que "he visto una foto un poco lamentable, pero no voy a hacer sangre".

"Menos mal que Pedro habla inglés porque, si soy yo, no da tiempo a que me traduzcan". Y comentó que "le diría que Estados Unidos fue descubierto por los españoles y que 8.500 sitios llevan nombres nuestros".