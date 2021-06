Miguel Ángel Revilla justifica en 'El hormiguero' su polémica con el puro: "Sentí una vergüenza..."

Tras el programa repetido del pasado lunes, El hormiguero volvió a emitirse en directo este martes y recibió la visita de uno de sus invitados Infinity (son los que han ido más de 20 veces al programa), Miguel Ángel Revilla.

El presidente cántabro comentó con Pablo Motos la actualidad de la política española, pero antes de entrar en el tema, el presentador le preguntó: "¿Estaba rico el puro –por su polémica comida en un restaurante de Santander donde fue increpado por un grupo de hosteleros-?".

Revilla le respondió que "la polémica viene de si era terraza o no, pero es un mundo confuso. Lo que puedo decir es que fui a una comida de empresarios muy importantes que están invirtiendo en Cantabria".

"Quedamos para comer y yo no pregunté si era terraza o no. Tengo un vicio que conoce toda España y que no está bien, peor es robar, que no lo he hecho nunca, no trabajar por tu tierra... pero tengo un vicio que me lo metió mi padre", afirmó el político.

El invitado comenzó a remontarse en el tiempo, pero Motos le cortó para que volviera al tema que estaban tratando: "Fumo puros, no cigarrillos, y voy con uno que vale su dinerito, que dura tres horas y unas veces, cuando entras en un sitio, lo apagas y lo guardas para cuando salgas", señaló.

Miguel Ángel Revilla, en ‘El hormiguero’. ATRESMEDIA

Pero continuó justificándose: "El local no lo reservé yo, pero el puro estaba allí y era mío". Entonces el valenciano le dijo que "aquel día dijiste que no era tuyo", pero Revilla le explicó que "me rodearon ocho tíos que, si me dicen que he matado a Joselito, lo admito".

"Sentí una vergüenza... pero no por mí, sino por esos señores que venían a invertir en Cantabria y se encontraron con ese incidente", comentó el político. "Este año ha sido el peor de mi vida", concluyó.