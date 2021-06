Marta Peñate recuerda, al borde de las lágrimas, su pasado con las adicciones: "No soñaba por las noches"

Marta Peñate, rostro de La isla de las tentaciones 2, ha acudido este martes a Sálvame para hablar de su pasado con las adicciones, pues la pasada semana desveló en Mtmad que su paso por República Dominicana le sirvió para darse cuenta de que los diez años que estuvo fumando porros a diario la perjudicaron.

La influencer se ha sentado junto a Jorge Javier Vázquez para hablar de su experiencia con los porros -dice que nunca ha probado las drogas duras-, que le servían para evadirse de los problemas del día a día. "En el confinamiento me di cuenta de que yo apartaba los problemas fumando", ha avanzado, al borde de las lágrimas.

"Cuando llegué a Madrid profundicé con el tema de los porros. Llegué a Madrid y me lo quería comer, pero el sofá se me comió a mí", ha admitido. Y es que, mientras sus amigas seguían una vida "activa", ella prefería quedarse en casa: "Prefería quedarme fumando. A lo mejor llegaba la hora de salir y pensaba: 'Mejor me quedo aquí".

"Tú cuando fumas eso te olvidas de muchísimas cosas. La vida se te va pasando", ha reconocido, afirmando que tiene "la sensación de haber perdido muchos años" de su vida y "de haber pospuesto muchas cosas". Los dos últimos años fueron los más duros para la canaria.

"Me quedaba muy tonta", la explicado Peñate, que estuvo varios años "sin soñar". "Yo no soñaba por las noches", ha dicho, algo que ha dejado asombrado al presentador del programa de Telecinco.

La entrevistada celebra ahora que su vida a cambiado de manera positiva después de abandonar los porros. "Ahora me veo mas activa, voy al gimnasio y todo. Me relaciono mucho más con la gente", ha zanjado.