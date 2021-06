Cvirus.- La Comunitat Valenciana torna a ser l'autonomia amb menor IA i baixa dels 40 casos per 100.000 habitants

La Comunitat Valenciana torna a ser aquest dilluns l'autonomia amb menor incidència acumulada per 100.000 habitants, amb 39,19 casos. La xifra és quasi dos punts inferior a la del dilluns (40,93), la qual cosa ha servit per a tornar a sobrepassar a Balears com a comunitat amb menys incidència (en les Illes ha crescut de 40,63 a 40,80).