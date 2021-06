Laura Sánchez entierra el hacha de guerra en su conflicto con Aitor Ocio: "Le perdono"

La modelo Laura Sánchez y el exfutbolista Aitor Ocio han sido durante años los protagonistas de una larga y dolorosa guerra judicial por la custodia de su hija en común, Naia, algo que les ha provocado serios disgustos. Sin embargo, la actriz ha dado ahora un paso firme para apaciguar el ambiente por el bien de ambos.

"Ya le he perdonado e incluso le he dado las gracias personalmente por todo lo que me ha hecho aprender esta situación, pero eso no quiere decir que me lo mereciera", ha expresado la actriz, tal y como ha informado Divinity.

"Tomé la decisión hace dos años", ha puntualizado, añadiendo que ella es como "un faro": "Quiero dar luz bonita, porque estoy en paz, me da igual si sopla poniente o levante". Unas palabras que llegan tras el comunicado que el deportista emitió recientemente en sus redes sociales.

El exfutbolista confesó sentirse muy molesto por las declaraciones que la modelo dio a la revista ¡Hola!, en las que llegó a decir que su diabetes podría ser fruto del enfrentamiento con Ocio. Según Sánchez, la situación que estaban atravesando ambos desde el año 2008 era como "una trilogía de terror".

"Siento asombro, pena, tristeza y dolor después de leer ciertas declaraciones. Después de lo sufrido estos años, tener que leer este tipo de cosas, sigue afectándome de manera inevitable", lamentó, entonces, el deportista.