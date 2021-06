L'Ajuntament de València impulsa una campanya per a fomentar l'ús del valencià en la primera infància

La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha explicat que l'objectiu és "animar a les famílies a transmetre la llengua posant el focus en els beneficis del multilingüisme". "Es tracta d'un projecte que ha funcionat amb molts bons resultats en altres territoris amb llengua pròpia, com Galícia o Gal·les", ha destacat l'edila, per a qui una de les claus és l'oferta "d'espais de trobada entre famílies per a compartir una criança conscient i respectuosa i fomentant valors com el de la diversitat".

La campanya es llançarà a final d'any amb l'objectiu de generar "espais de trobada i aprenentatge compartits al voltant de la criança". Per açò, el GNL posarà a la disposició de guarderies, famílies i públic en general una compilació de recursos atractius, encoratjadors i pioners per a acompanyar a les famílies que esperen un xiquet o xiqueta o tenen un o una de 0 a 3 anys.

Alhora, busca conscienciar les famílies del benefici cognitiu que suposa l'exposició a diverses llengües dels xiquets en edat primerenca, la qual cosa incrementa la importància de la transmissió lingüística del valencià a més de les altres llengües presents en les famílies. "La diversitat familiar, la criança conscient i respectuosa, i el foment de la lectura i de les habilitats lingüístiques són alguns dels valors transversals d'aquesta campanya", ha afirmat Notario.

En una primera fase, 'Creixent al Caliu' oferirà tot un seguit de materials per a recuperar i promocionar la música infantil tradicional, així com els jocs, contes i faules, rimes i altres continguts relacionats amb la primera infància. A més, s'oferiran tallers sobre temes relacionats amb la criança per a famílies novençanes per a aprendre compartint sabers i intercanviant experiències.