Sandra Pica va un paso más allá en su ruptura con Tom Brusse y deja su casa: "He decidido hacer un cambio en mi vida"

Sandra Pica le reveló su decisión a Tom Brusse en Supervivientes 2021, pues viajó hasta Honduras para contarle que se había dado cuenta de que no quería seguir con la relación. Aunque se marchó dejando en el aire el darse otra oportunidad, algo a lo que el marroquí se agarra, es más que evidente que la catalana está haciendo -y rehaciendo- su vida en España.

Parece que su amistad con Julen iba muy bien, e incluso apuntaban a que eran más que amigos, motivo que podría haber propiciado la ruptura. Sin embargo, Socialité contó que se la había visto con el futbolista Jesé Rodríguez, pareja de Aurah Ruiz, algo que Sandra Pica ya desmintió. También se la vio recientemente en Ibiza con otro futbolista, Borja Mayoral.

Sin embargo, en su regreso de las Islas Baleares, la extentadora ha tomado una decisión drástica y ha dado un paso más en su ruptura con Tom: se ha mudado de la casa en la que vivía con él.

"Obviamente, ya ha llegado el momento de volver a casa. No por nada, el piso en el que estoy no es de Tom, es un piso que hemos cogido los dos, lo hemos amueblado los dos, pagamos el alquiler los dos", ha revelado Sandra Pica este martes en sus stories de Instagram. "He decidido hacer un cambio en mi vida, he decidido no seguir con esa relación y quiero volver con mi gente, mi familia, mi perra, lo que yo necesito a día de hoy".

"Volveré a Madrid, esto no es un hasta nunca es un hasta pronto. Volveré puntualmente por trabajo, en Madrid tengo a gente que quiero", ha añadido. "La verdad es que estoy superfeliz. Este sábado ya voy a juntarme con todos mis amigos y creo que es la mejor noticia de la semana. Tengo ese sentimiento de pena, sentimientos encontrados de volver a hacer un cambio tan grande en mi vida".