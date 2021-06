Diputació de València cessa al consell de Divalterra i nomena al liquidador per a culminar el tancament de l'empresa

Així s'ha acordat en el transcurs d'un ple constituït en Junta General de Divalterra on s'ha aprovat la dissolució de la societat mercantil, el cessament del Consell d'Administració i el nomenament del liquidador únic.

En la Junta General, celebrada després del ple ordinari de juny, la corporació provincial ha donat llum verda, amb els vots a favor de l'equip de govern -PSPV i Compromís- i La Vall ens Uneix i en contra de la resta de l'oposició, a la dissolució, d'acord amb la lesgilació "i seguint en tot moment les indicacions dels habilitats nacionals en la Diputació", segons ha informat la corporació provincial en un comunicat.

El nomenament del liquidador únic, que s'ha aprovat per separat, no ha registrat cap vot en contra. Es tracta d'un pas "quasi definitiu en el tancament ordenat" de Divalterra, a falta de la data en la qual es produirà el traspàs de personal i competències des de la mercantil cap al Consorci Provincial de Bombers i la pròpia Diputació.

D'aquesta forma, cessa el Consell d'Administració que formaven Ramiro Rivera, com a president, i els consellers José Luis Aragón, Vicente Boquera, José Morgan, Ruth López, Luis Felipe Martínez, Pedro Domingo, Pau Martínez i Ignacio Sánchez, la gestió dels quals s'ha aprovat i s'han extingit els seus poders de representació.

Per al nomenament de Afianza Asesores SL, s'ha seguit un procés de selecció en el qual l'interventor i el secretari de la Diputació la situen com l'oferta professionalment més adequada" en disposar de "una acció coordinada d'equips especialistes en les àrees fiscal, laboral, comptable, financera, administrativa i mercantil, recolzada en professionals d'àmplia experiència en cada sector".

L'informe valora Afianza com "una de les firmes de consultoria econòmica i jurídica més importants a nivell nacional, que presta servicis a més de 1.500 clients tant de l'àmbit públic com a privat" i amb una oferta "ajustada a la realitat de Divalterra, amb una retribució ajustada als preus de mercat".

CONTROL ADDICIONAL

La societat mercantil Divalterra serà sotmesa, fins a la seua extinció, al control financer exercit per la Intervenció de la Diputació de València. A més d'aquest control intern previst en el reglament d'entitats locals, s'estableix un d'addicional per part de l'interventor als actes d'administració dels liquidadors, que consistirà en la contractació, pròrroga, modificació i resolució de contractes menors i de personal; la venda d'actius i drets; la transmissió de funcions als ens destinataris i qualsevol pagament per import superior a 100.000 euros.

El president de la Diputació, Toni Gaspar, ha agraït en la Junta el treball dels membres del consell cessat i de consells precedents de Divalterra i ha donat per iniciat el període de liquidació.

SENSE CAUSA ECONÒMICA

Els portaveus de Ciutadans i el PP en la corporació, Rocío Gil i Vicent Mompó, han coincidit a l'hora de rebutjar la dissolució al no existir causa econòmica.

Mompó ha lamentat la "falta de transparència i motivació real" d'un tancament que considera que es produeix "sense negociació i amb diversos assumptes sota investigació". "Vostés, amb la seua majoria, van a dissoldre el seu vaixell almirall, el que van canviar de nom, i el que volien que fora icona de la 'nova Diputació'", ha retret a Gaspar, al que ha traslladat: "Només vostés saben el perquè ho van fer realment".

En aquest punt, segons ha informat el PP en un comunicat, ha assenyalat que PSPV i Compromís "després d'un problema tremend en el procés de selecció de la cap de personal van intentar que el Consell adoptara una decisió que no li competia, tractant de revocar la decisió del tribunal de selecció competent i que només un jutge pot canviar".

"Com a conseqüència d'aquesta irregularitat, va dimitir mig Consell d'Administració perquè no volia votar alguna cosa que està fora de tota lògica", ha indicat Mompó, qui ha afegit que Gaspar "va amenaçar amb dissoldre Divalterra en els mitjans de comunicació però després va recular i es van nomenar nous consellers en un últim intent de revocar l'elecció de la cap de personal".

"Malgrat la renovació, la situació era tan insostenible que no van ser capaços de traure avant la votació en el Consell després de proposar quatre acords diferents i tombar-los la majoria de l'òrgan rector un rere l'altre", ha manifestat Mompó, qui assenyala aquest moment quan es va decidir acabar amb Divalterra, malgrat ser una empresa "subjecta a diferents investigacions i amb el seu cap del servici jurídic i prevenció de riscos penals, José Luis Vera, que primer va ser detingut i després posat en llibertat amb càrrecs en el marc d'una operació anticorrupció", el cas Azud.

En aquesta línia, ha dit que Fiscalia va decidir arxivar la denúncia referent al nomenament de la cap de Recursos Humans però "va deixar oberta la possibilitat d'acudir a la via judicial, la qual cosa estem explorant".

Per a Mompó ara sorgeixen tres grans dubtes: "què passarà amb el senyor Vera", que segueix en el càrrec, i al que sosté que "li estan fent vostés un pont de plata perquè acabe integrant-se en la Diputació"; "qual ha sigut el procés per a nomenar als liquidadors", ja que ha qüestionat que s'haja adjudicat ja a l'empresa per 210.000 euros en un procés "sense transparència", i a la "falta de justificació" dels 40.000 euros que va transferir Divalterra a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a la constitució de CICAL.

Mompó ha advertit que ni l'Agència Valenciana Antifrau ni la comissió interna nomenada pel Consell de Divalterra ni l'auditor intern han vist "suficientment justificats" els treballs que van originar eixe desemborsament de 40.000 euros sobre la base del que marca la Llei de Subvencions i ha preguntat a Gaspar si s'acorda de José Manuel Orengo, el dirigent socialista vinculat a eixa Fundació.

En resposta, Gaspar ha lamentat les afirmacions "incertes" del portaveu del PP i ha puntualitzat que el Consell "no va cessar el divendres sinó hui després de l'aprovació de la dissolució".

Per la seua banda, la portaveu de Ciutadans (Cs) en la Diputació de València, Rocío Gil, ha instat als liquidadors de Divalterra a cessar a José Luis Vera. "La Junta General hauria d'advertir als liquidadors de la situació processal de Vera i apartar-lo del seu càrrec com a responsable d'assumptes jurídics i prevenció del delicte de l'empresa pública", ha esgrimit.

Cs ha confirmat que ha presentat un recurs de reposició perquè es declare nul l'acord de dissolució de Divalterra del passat 4 de juny". "Es va cometre un error de forma, no estava la documentació disponible en el moment de la convocatòria del ple, i es va incomplir així la llei; per tant, l'acord adoptat és contrari a dret", ha defès.