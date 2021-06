Estos son los libros que no te puedes perder este verano

Un thriller no puede faltar entre los libros para leer en verano y 'En plena noche' cumple a la perfección con las premisas del género para mantener al lector entregado a una novela que no deja de sorprender.



El último concierto de Diego con su banda, en su pueblo natal, termina con la desaparición de su novia sin dejar rastro. Pasados los años, Diego decide volver a este pueblo vasco tras la muerte de un compañero de la banda en un misterioso incendio que no parece casual. Se inicia una investigación que nadie sabe cómo puede terminar. Tras el éxito de 'El mentiroso', Mikel Santigo vuelve a sorprender con 'En plena noche'.