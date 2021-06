Llíria comptarà amb un nou palau de justícia a la fi de 2023

Així ho ha avançat la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, en la presentació del projecte a Llíria. L'alcalde, Manuel Civera, ha agraït la seua col·laboració i compromís per a desbloquejar un projecte que portava paralitzat quasi 15 anys. A l'acte també ha assistit la presidenta de la Mancomunitat del Camp del Túria, Mª Dolores Celda.

El nou palau de justícia se situarà en un solar de l'avinguda de Bétera, en un edifici de quasi 11.000 metres quadrats repartits en sis plantes i dos soterranis. Allí es concentraran els òrgans i servicis judicials que ara estan repartits en tres locals de la Ciutat de la Música, detalla la Generalitat.

Bravo ha destacat que forma part del pla d'infraestructures judicials per a millorar el servici: "Propiciarà que en aquest govern autonòmic puguem sentir-nos orgullosos d'haver deixat, per a qui vinga després, uns projectes que miren al personal que treballa en l'administració de Justícia però que, sobretot, miren a la ciutadania".

Per a açò, la nova seu preveu albergar 600 persones cada dia, entre els cent professionals que treballaran i els 500 usuaris. Estarà dotada dels moderns sistemes d'il·luminació i climatització i serà completament digital.

Amb un pressupost de 17,5 milions, la tramitació es realitzarà per la via d'urgència per a poder licitar les obres el pròxim mes de juliol i, després de dos mesos de treballs, que a la fi de 2023 estiga conclosa.

A més dels set jutjats que té actualment aquest partit judicial, en el nou edifici hi haurà lloc per a tres més en el futur. La intenció, segons Bravo, és solucionar així un problema enquistat des que l'Ajuntament va cedir en 2006 a la Generalitat un solar de 2.000 metres quadrats per a construir els nous jutjats "i eixe compromís no es va complir".