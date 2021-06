Hace dos años el popular José Luis Martínez-Almeida era nombrado alcalde de Madrid. Ocupaba así el despacho de Carmena pese a que esta le había ganado en votos. El recién elegido regidor tomaba el bastón de mando con el peor resultado de los populares gracias a Begoña Villacís, que en su caso aceptó el nombramiento de primera vicealcaldesa de la ciudad. Ambos llegan hoy al ecuador de su mandato, también con el apoyo del grupo Vox.

Almeida arrancó su legislatura con un bajo índice de popularidad. Solo cabe recordar algunos vídeos virales, como aquel en el que golpeaba a un niño con un balón tras fallar un saque de fútbol, o su respuesta frente a un aula escolar que, interesados en saber si el alcalde donaría dinero a la reconstrucción de la catedral de Notre Dame o la reforestación del Amazonas tras los recientes incendios, este optó por la primera de las opciones.

Sin embargo, la irrupción de la pandemia a principios de 2020 fue lo que elevó su popularidad. Tras su aclamada gestión en dicha crisis, ese mismo verano fue nombrado portavoz nacional del partido. Mientras, la vicealcaldesa ha logrado mantener su perfil con su lealtad de gobierno. No obstante, la crisis de Ciudadanos hace que este mismo lunes se haya puesto en duda el futuro del actual gobierno de coalición de PP y Cs a partir de 2023. Almeida ha descartado una llamada a sus filas hasta las próximas elecciones municipales. Eso sí, una vez pasadas, aspira a "conseguir lo mismo que Ayuso el 4-M" e "integrar personas de Cs y Vox" si vuelve a presentarse como candidato.

En todo caso, tanto el representante popular como la naranja han destacado su lealtad y su relación de "compañeros", tal y como lo ha calificado Villacís frente al resto de concejales. Ambos han enumerado algunos de sus grandes hitos en estos primeros años de gobierno: desde el desbloqueo de Madrid Nuevo Norte hasta la mayor Operación Asfalto.

Madrid Nuevo Norte

En 2019 se desbloqueó el proyecto conocido como Operación Chamartín. En marzo de este año comenzaron los primeros cortes al tráfico para la ejecución de las obras, con rutas alternativas.

Bosque Metropolitano

El gran proyecto de Begoña Villacís. Dentro de 12 años la ciudad de Madrid estará rodeada por un gran anillo verde. Unos 450.000 árboles trazarán los 75 kilómetros del futuro Bosque Metropolitano que proyecta el gobierno municipal en su plan medioambiental Madrid 360.

Operación asfalto

En 2020 se realizó “la mayor operación asfalto de la historia” que será superado este año con 965 calles, 168 más que en 2020. Esta es "la mayor Operación Asfalto de la historia de Madrid", según explicó alcalde . Y por segundo año consecutivo: "Entre la operación asfalto del año pasado y en la operación asfalto que ya estamos haciendo este año, vamos a actuar sobre más del 20% de las calles que tiene la ciudad de Madrid", ha indicado el alcalde. Esto, de nuevo, “demuestra la preocupación por los problemas cotidianos que tienen los madrileños. Los trabajos de este año suponen 61,4 millones de euros de inversión y se estima que crearán más de 1.900 puestos de trabajo.

Plaza España, cubrición de M-30 y renovación de Joaquín Costa

El Ayuntamiento tiene previsto que las obras de Plaza España finalicen tras el verano. El actual equipo de gobierno tuvo que gestionar el derribo del Mahou-Calderón y comenzar con la cubrición de la M-30. Ahora se están cerrando los últimos flecos del proyecto, que saldrá a licitación pública en los primeros meses del próximo año para comenzar su ejecución a partir del verano. El plazo estimado de ejecución será de 21 meses, por lo que la cubrición estará terminada a principios de 2023. También tuvo que gestionar el derrumbamiento del puente de Joaquín Costa. Un proyecto que el Consistorio ha aprovechado para renovar la zona.

Ordenanza de movilidad

El mes pasado el Gobierno municipal aprobó el anteproyecto de la Ordenanza de Movilidad Sostenible que sustituirá al Madrid Central de Carmena y sienta las bases para el plan Madrid 360. Esta nueva norma supone que la esencia de Madrid Central se mantiene y, además, se amplía a Plaza Elíptica. También incorpora un bus a demanda, la posible ampliación del SER a barrios periféricos, la regulación de drones y restricciones a vehículos contaminantes, entre otros.

Acuerdos de la Villa

En julio de 2020 los cinco grupos municipales con representación en el Consistorio -PP, Cs, Más Madrid, Vox, PSOE- firmaron un documento de consenso para diseñar Madrid tras la Covid. Bajo el nombre 'Acuerdos de la Villa', el Ayuntamiento de Madrid se compromete a poner en marcha un total de 352 medidas en el ámbito social, económico, cultural y deportes, así como medioambiental y de obras y movilidad. Unos acuerdos fruto de la "generosidad" del Ejecutivo municipal y con la "mejor oposición de España en aquel momento", señaló ayer la vicealcaldesa. El alcalde también destacó este "logro" de los 57 concejales. "Nunca hemos estado tan a la altura de los madrileños como cuando todos los partidos firmamos 352 medidas que tienen un presupuesto para este año de 500 millones de euros".

Gestión en pandemia

En 2020, el año de la pandemia, el Gobierno municipal invirtió más de 500 millones de euros en licitación de obra pública, lo que para el alcalde “demuestra capacidad de gestión”. También se multiplicaron los recursos asistenciales porque “que nos hayamos recibido un solo euro del Gobierno de la Nación no quiere decir que nosotros no hiciéramos lo necesario para que los más vulnerables no estuvieran atendidos”, recalcó ayer Almeida. La vicealcaldesa ha hecho bandera de la ampliación de las terrazas que han logrado "sacar a 6.000 trabajadores del ERTE". "Queremos una ciudad de nóminas y facturas, no de subsidios", ha señalado.