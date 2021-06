AMP- Igual afirma que el pacto con Cs está "sano" pero dice que el PP votará contra comisión de investigación de basuras

Y pese a que hoy Cs pedía la convocatoria de la comisión de investigación sobre el contrato de basuras, en contra de cuya celebración votará el PP, según ha confirmado la regidora.

Igual se ha pronunciado así a preguntas de la prensa en el desayuno informativo que ha convocado para dar cuenta de la gestión del equipo de Gobierno en el ecuador de la legislatura y en la que no ha estado acompañada por el portavoz de Cs, Javier Ceruti, quien, pese a ser invitado, "ha declinado" asistir.

"Estaba invitado, dijo que se lo pensaba y no ha contestado", ha explicado Igual, que ha subrayado que, no obstante, ella, como alcaldesa, está "legitimada" a hablar de todas las áreas del equipo de Gobierno.

Mientras la regidora ofrecía el desayuno, Ceruti criticaba en la rueda de prensa semanal de acuerdos de la Junta de Gobierno local que Igual se dedicase a "contraprogramar" y a "acudir a presentar los actos de las concejalías de Ciudadanos" en lugar de convocar la comisión de investigación sobre el contrato de limpieza viaria.

Frente a estas críticas, Igual ha subrayado que "nadie va a venir ahora a modificar lo habitual", que es dar cuenta de la gestión municipal una vez al año, "que se ha hecho siempre y se va a seguir haciendo". "Que no se preocupe (Ceruti), las comisiones se van a celebrar. Lo que no quiere el PP es hacer un circo mediático", ha declarado.

La regidora ha dicho que no ha ocultado que el contrato de basuras y el de Parques y Jardines "nos ocupa y nos preocupa y debemos mejorar". Pero en su opinión, mejorarle no es "hacer un circo mediático con una información que ya tienen".

Según ha sostenido, la comisión de investigación que toda la oposición, y también Cs, solicitan "es para manejar una información que ya tienen".

"En comisiones ordinarias se les ha dado toda la información sobre el contrato. El lunes pasado, tras la Junta de Gobierno donde se declaró caducado el expediente y se inició el nuevo, a continuación hubo una comisión en la que se les dio toda la documentación. ¿Saben cuántas preguntas han hecho de esa documentación que tienen? Ninguna", ha subrayado.

"¿Qué es una comisión de investigación? La misma información, las mismas personas pero con circo mediático", ha sostenido Igual, instando a Ceruti y a los grupos de la oposición a que "no se preocupen porque a transparencia nadie nos gana; a resolver problemas, nadie nos gana. Pero sí nos ganan en circo mediático".

Estas discrepancias no hacen que la alcaldesa se plantee una ruptura del pacto de Gobierno con Ciudadanos. "Yo tengo un proyecto para la ciudad y un acuerdo orgánico que está cumplido al 100. Y hay un acuerdo en el que Cs tiene que cumplir cuatro puntos de los que tienen cumplido uno; el PP tiene seis puntos de los que tienen cumplidos cinco. Y es un pacto sano, en el que podemos trabajar", ha señalado.

"Cuando tienes un grupo político pero tienes claro que estás en el equipo de Gobierno para solucionar los problemas a los santanderinos es fácil de llevar una ciudad; cuando algo es bueno para Santander, da igual en qué partido político estás", ha enfatizado.

Y ha señalado que una parte muy importante del trabajo el equipo de Gobierno es dialogar y llegar a consensos, "pero yo no respondo de cada una de las personas". "Pacto de Gobierno, van las cosas más o menos bien, pero no voy a entrar en las motivaciones de cada persona", ha dicho.

"Tenemos un pacto de Gobierno dos partidos políticos y no hay en este momento ninguna razón para romperlo. Ahora, que nadie me quite la libertad de, si a Ceruti hoy le parece mal esta rueda de prensa, pues la he hecho siempre y la voy a seguir haciendo; como alcaldesa puedo hablar de todas las áreas. Y si me pide que haga una comisión de investigación para unos documentos que ya tiene y los puede analizar, me permita decir que no".

"Pero que no se preocupe ni Ceruti ni nadie: que las comisiones en el Ayuntamiento de Santander se hacen", ha manifestado acto seguido. "Claro que a veces no vamos a tener la misma postura pero tengo un pacto de Gobierno con Ceruti, son dos cosas independientes", ha aclarado.

Preguntada qué ha aportado Cs en estos dos años de legislatura, ha respondido que la "gobernabilidad". "Ojalá hubiese ganado con mayoría absoluta pero gané con 11 concejales y empezamos una ronda de conversaciones con todos. Y fue Cs quien nos dio la gobernabilidad", ha recordado.

Ello ha implicado que "se han tenido que dejar de hacer algunas cosas porque no éramos autosuficientes. Pero no estoy descontenta con el pacto de Gobierno, y sobre todo estoy contenta con el rumbo que tiene Santander en términos generales", ha valorado.

"Eso ha supuesto un trabajo extra por parte nuestra, pero Santander va por buen camino porque somos 11 más dos personas, pero que somos un equipo de 13, y tengo un compromiso con los santanderinos y nos los voy a dejar tirados", ha dicho, subrayando que el PP se presentó a las elecciones con un programa y la pandemia "no va a hacer que dejemos de lado ninguno de los proyectos".