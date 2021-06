Vox pide disolver el Ayuntamiento y convocar elecciones municipales en un plazo máximo de tres meses

Así lo han señalado en una convocatoria de prensa en el Ayuntamiento de Granada la diputada y secretaria general del Grupo de Vox en el Congreso, Macarena Olona; el portavoz de la formación en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira; y el portavoz en el Ayuntamiento de la capital granadina, Onofre Miralles.

Olona ha detallado que, conforme al artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, permite a la Junta solicitar al Gobierno "la inmediata disolución de la corporación municipal", al igual que se hizo en Marbella (Málaga) a raíz de los casos de corrupción urbanística que se sucedieron en la ciudad de la Costa del Sol.

En Granada, "es evidente" que alguien que tiene "secuestrado al Ayuntamiento", como se ha referido a Salvador, "está acaparando todos los puestos" con "únicamente" un edil más, en alusión a su primer teniente de alcalde, José Antonio Huertas, en un municipio de "gran población" lo que lleva a una "total parálisis de la gestión", que no puede ser cubierta por ninguna otra administración pública.

De activarse desde la Junta y proceder a la disolución el Gobierno, Olona ha explicado que, conforme al artículo 183 de la Ley de Régimen Electoral General, sería "obligatorio" celebrar elecciones parciales para la constitución de una nueva corporación local en Granada capital en el plazo máximo de tres meses.

Es, según ha defendido la diputada por Granada, una "solución legal" para "frenar" la "parálisis" municipal, para la cual ha pedido "sentido de Estado" al resto de las formaciones, y, en especial, al presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien tendría, ha resaltado, "la llave para poder activar esta vía legal", que encaja "como un auténtico guante de seda" a la actual situación política de Granada, y permitiría "devolver la palabra al pueblo"

Manuel Gavira ha detallado, por su parte, el trabajo que ya ha empezado a desarrollar en el Parlamento de Andalucía para que "se devuelva la voz a los granadinos" ante un "incumplimiento de las obligaciones constitucionales" que obligan, a su parecer, a "reclamar la disolución de la corporación municipal".

Lo hará con dos Proposiciones No de Ley a Pleno y Comisión, y dos preguntas orales para la sesión plenaria de la semana que viene previsiblemente. Además, ejercerá su "derecho de petición" al objeto de que el Consejo de Gobierno de Andalucía eleve la petición al Ejecutivo central, como le expondrá a Juanma Moreno en la reunión que han de mantener este martes para abordar la próxima reunión del presidente de la Junta con Pedro Sánchez.

En opinión de Gavira, la ruptura en Granada es "un elemento más desestabilizador" del Gobierno bipartito de PP y Cs en la Junta, por lo que ha reiterado que Vox solicitará a Moreno que "analice" a situación para convocar "cuanto antes" elecciones autonómicas.

SITUACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO

Por otro lado, preguntado Onofre Miralles por si, en caso de que se recompusieran los puentes entre PP y Cs, con un hipotético paso atrás de Luis Salvador, Vox pondría como condición entrar en el equipo de gobierno para volver a apoyar a un candidato del espectro del centro derecho a alcalde, ha señalado que "no es en este momento el caso", que "ocupa", estando el Ayuntamiento "desde hace unas semanas" en una "situación absolutamente anómala", que hace necesario que responsables de estos partidos en el ámbito local, al igual que de PSOE y Podemos, "transmitan" a los dirigentes que están en los gobiernos autonómico y nacional la necesidad de activar la medida propuesta por su formación.

"Hoy estamos en la situación que estamos", si bien "hace dos años no pedimos" entrar en el gobierno local, ha recordado Miralles, y "es más que probable" que de "desatascarse" la situación entre PP y Cs, "no pidamos estar dentro del gobierno municipal" nuevamente. Sea como sea, eso "hoy no es objeto de debate", ha remachado.