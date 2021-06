La Crida pel Finançament inicia una recollida de firmes i prepara una "gran mobilització" per a la tardor

En el manifest es fa un repàs a la situació d'infrafinançament que pateix la Comunitat Valenciana i es fa una crida a la societat a "l'organització i la mobilització que servisca per a condonar el deute que és impagable, eliminar el dèficit fiscal, i avançar cap a una hisenda pròpia necessària pel nostre autogovern i per a millorar la vida de les valencianes i valencians".

El manifest, que està obert a la firma d'entitats i persones, pretén posar a l'agenda política la necessitat de la revisió del sistema de finançament i arribar al conjunt de la ciutadania i de les poblacions valencianes. Per a la Crida, és "necessari superar l'actual situació caracteritzada per les promeses incomplides pels diferents governs espanyols i aconseguir obrir una negociació real que acabe amb l'espoli fiscal".

El manifest defèn que "malgrat haver fet fora de les institucions al frau com a forma institucionalitzada de la política, i millorat en la gestió pública", la Comunitat Valenciana es troba "en una situació social i econòmica molt delicada, amb un present sense les ferramentes necessàries per a revertir l'empobriment col·lectiu i les conseqüències en amplis sectors de la nostra ciutadania".

Segons diu el manifest, "l'única via possible per a compensar aquest infrafinançament ha sigut el recurs al deute públic, que ha acabat convertint-se en una llosa superior als 50.000 milions d'euros que obliga a destinar més del 25% dels ja escassos recursos disponibles per a la seua amortització i que s'ha convertit en un mecanisme més de drenatge i transvasament de la pròpia riquesa".

"A més, vam continuar patint una important sagnia fiscal, ja que paguem en impostos molt més del que rebem per la via finançament i inversions. I així continuem any rere any empobrint-nos com a país, depauperant amplis sectors de la nostra ciutadania i el que ara és més greu: sense els recursos necessaris per a poder enfrontar els necessaris canvis dels models econòmics i socials, als quals ens obliga la crisi permanent del capital", assenyalen.