Francisco Javier Fragoso dimite como alcalde de Badajoz en cumplimiento de su "palabra" en el acuerdo con Cs

Una renuncia que ha realizado "en cumplimiento" de su palabra y dicho pacto de gobierno de coalición, deseando "los mayores éxitos" para quien le suceda y para toda la Corporación Municipal, porque serán los de la capital pacense.

Durante su intervención en un pleno extraordinario convocado para este martes con un único punto del día, dar cuenta de la renuncia de Fragoso en el cargo de regidor de la ciudad y que no ha contado con la presencia del edil no adscrito, Alejandro Vélez, Francisco Javier Fragoso ha expuesto que presenta su dimisión: "en cumplimiento de mi palabra y del pacto de gobierno de coalición que firmamos con el partido de Ciudadanos, apoyados por el concejal no adscrito, en su momento perteneciente al partido VOX".

Fragoso ha reconocido que "no siempre se acierta, no siempre se llega, no siempre puedes contentar a todos", pero ha intentado poner todas sus "capacidades", su tiempo y "esfuerzo al servicio de Badajoz", así como que "servir" a la ciudad como concejal y como regidor "ha sido un placer y un privilegio", al tiempo que ha aseverado que ha "intentado ser el alcalde de todos" y "por supuesto mantener con orgullo y desarrollar con sentido común el legado de Miguel Celdrán".

Antes de las palabras de Fragoso han intervenido los portavoces del PSOE, Ricardo Cabezas, para quien "el tiempo pone a cada uno en su sitio" y quien ha trasladado a Fragoso que "ha sido una injusticia soportarlo cada día" y "era necesario hacer borrón y cuenta nueva"; y la de Unidas Podemos, Erika Cadenas, para quien han tenido "discrepancias y desacuerdos" y este martes "es el penúltimo paso para que se formalice ese pacto que hicieron como tripartito" que, a su juicio, "ha dejado la ciudad en manos del mejor postor" que es "quien les ha agarrado al sillón de la alcaldía".

También han intervenido el de Ciudadanos, Ignacio Gragera, que ha agradecido a Fragoso "por muchos años de servicio público", y ha sostenido que el equipo de gobierno "ha funcionado muy bien" y pone fin a ocho años de alcalde cumpliendo su compromiso, tras lo cual "se abre una nueva etapa" con un gobierno local "hecho con unos objetivos que son claros y están compartidos"; y la del Partido Popular, María José Solana, que ha dado las gracias a su compañero de partido por "la honestidad, el trabajo, el esfuerzo, el cariño, la entrega, el ejemplo".

