Guerrero (PAR): "No puedo admitir otra cosa que no sea el mantenimiento de los servicios ferroviarios esenciales"

20M EP

NOTICIA

El portavoz del PAR en las Cortes de Aragón, Jesús Guerrero, ha considerado "que no sería de recibo" que los aragoneses perdieran servicios ferroviarios vertebradores del territorio, "que dan vida al medio rural" y son "verdaderas herramientas contra la despoblación". Por eso, ha dicho: "No puedo admitir otra cosa que no sea el mantenimiento de los servicios ferroviarios esenciales".