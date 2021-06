Hermoso de Mendoza, "satisfecho" del balance de dos años de mandato en Logroño, una ciudad "que se mueve"

Por eso, el primer edil, junto con todo el Ejecutivo local, y arropado por los portavoces de los tres partidos que lo conforman -PSOE, UP y PR+- ha hecho balance del ecuador de la Legislatura, en la que "se va cumpliendo lo que nos trajo aquí", en recuerdo de los seis ejes de su programa.

"No conocíamos el Ayuntamiento, así que no prometimos lo que no sabíamos si íbamos a poder cumplir. Rompíamos así con una racha de ocho años en la que solo se hacían promesas siempre incumplidas. Han sido dos años en los que hemos mantenido la dirección y la estabilidad, en los que henos puesto el énfasis en lo que nos vincula y nos une", ha dicho el alcalde.

Dos año, ha añadido, "marcados por la pandemia, que ha repercutido en acelerar algunas cosas", entre las que ha apuntado la administración electrónica o los aspectos relacionados con la movilidad "con muchas cosas en marcha que van transformando la ciudad, actuaciones que no se habían hecho nunca antes".

Algo en lo que ha puesto como ejemplos el carril bus en Vara de Rey, el carril bici a contraflujo en Albia de Castro, las actuaciones de pacificación en el entorno del CEIP Vicente Ochoa, "la ciudad que ahora va a 30", las actuaciones en República Argentina, la peatonalización de Guardia Civil "para septiembre", las iniciativa en el campus de la UR o la llegada a pie o en bici al Polígono Cantabria.

"Son actuaciones -ha afirmado el alcalde- que dan muestra de que Logroño avanza". Del mismo modo, ha reconocido que la pandemia también ha ocasionado que "otras cosas se hayan paralizado, pero, aún hay así, hay atisbos de esperanza", con la venta de parcelas en el Casco Histórico o empresas "que quieren invertir en la ciudad".

Especial referencia ha hecho "a los sectores que han sufrido especialmente la pandemia", turismo, comercio y hostelería, para los que también ha apuntado que "vamos a ver un momento de recuperación, impulso y aceleración"; y también para la igualdad "otra de las apuestas de este Gobierno, con un presupuesto que, por primera vez, se ha hecho con perspectiva de género", entre otras actuaciones.

También ha hablado Hermoso de Mendoza del Medio Ambiente, con la candidatura a Capitalidad Verde, la instalación del contenedor marrón o la naturalización de los parques, además de la introducción del área de Bienestar Animal; el trabajo "constante" con colectivos; o la "destacada" tarea "en patrimonio, educación y cultura, con referencias nacionales e internacionales" como Concéntrico, Sculto o Cuéntalo.

"Llegará el momento en el que la gente juzgue el trabajo, pero está siendo importante. Nos sentimos satisfechos del trabajo de estos dos años, en una situación además complicada y difícil, con ciudadanos que han sufrido mucho. Hemos trabajado con honestidad y rigor", ha recalcado el alcalde, que ha subrayado también la labor de la oposición "seria y constructiva, aunque ya parece que se están poniendo un poco nerviosos".

LOS GRUPOS.

También los portavoces de los Grupos de Gobierno han hecho balance. Un balance que, para el regionalista Rubén Antoñanzas, ha estado "muy condicionado por la pandemia, que ha requerido un esfuerzo extraordinario, con oportunidades nuevas pero también un ejercicio de renuncia a determinados proyectos".

Además de resaltar a su formación, el PR+, como "la única que toma decisiones exclusivamente pensando en los logroñeses y los riojanos", Antoñanzas ha incidido en la "cohesión y estabilidad" del pacto de Gobierno, con logros propios como el uso de remanentes por parte del Ayuntamiento, la moción aprobada en defensa del Artículo 46 o actuaciones relacionadas con el patrimonio.

A ello ha unido que, en su faceta como concejal de Deportes, "se ha mantenido la actividad para toda la población, incluso en los momentos más adversos del confinamiento"; se ha apostado por el deporte base; y "se han seguido mejorando las instalaciones", con ejemplos como los circuitos de corredores seguro y el de agility, el cambio de césped en Las Gaunas o la mejor accesibilidad en Las Norias, Lobete o La Ribera.

Por parte de Unidas Podemos, la concejala Amaia Castro, que también ha incidido en la cohesión del pacto de Gobierno, ha destacado que "en un año condicionado por la pandemia, hemos sido capaces de llevar a cabo proyectos que llevaban mucho tiempo estancados", a lo que ha sumado "el claro compromiso" de la Corporación "con la igualdad y la lucha contra la violencia machista, más necesaria que nunca".

Sobre sus áreas específicas de trabajo, ha apuntado que, en Medio Ambiente, "se ha apostado por una red verde en la ciudad, por lo que se sigue avanzando en el programa del Escudo Verde; o la recogida de materia orgánica para 20.000 viviendas de la ciudad, para llegar a ciudad con residuos 0", y, en Bienestar Animal, las 1.000 m2 de zona de esparcimiento en el Centro de Acogida o la incorporación en breve de la nueva veterinaria municipal.

"Vamos a continuar apostando por un Logroño más verde, más sostenible, más justo, más saludable, más seguro y más igualitario. Vamos a seguir trabajnado por la ciudad que las futuras generaciones van a necesitar", ha finalizado la edil 'morada'.

Por último, el portavoz socialista Iván Reinares, ha señalado esl "balance satisfactorio de dos años, en el que Logroño se mueve y sigue sin pararse pesea a la terrible pandemia, demostrando que hay otra forma de gobernar, sin partidismo, sin proyectos megalómanos y con hechos, con rigor y con honestidad, con la vista puesta en los ciudadanos".

"Logroño se mueve -ha insistido- se trabaja de verdad en políticas olvidadas o inexistentes en épocas anteriores. Y se mueve incluso para la oposición, que ha implementado en su discurso aspectos que antes con contemplaba y de la que ahora de pronto son sus principales abanderados".

En palabras de Reinares, "tenemos un buen equipo gestor, con honestidad y rigor pese a las dificultades, y sin subir los impuestos, al contrario, con más bonificaciones". "Se ha consolidado un cambio en Logroño, de una ciudad en blanco y negro, se ha pasado a otra ilusionante con las personas en el centro", ha concluido el portavoz municipal del PSOE.