Repuntan los ahogamientos en España con el aumento de la movilidad tras más de un año en descenso

Los ahogamientos en España descendieron considerablemente desde la llegada de la pandemia, pero han vuelto a crecer año y medio después. El confinamiento de los primeros meses, unido a las restricciones a la movilidad que han estado vigentes prácticamente hasta el fin del estado de alarma, provocaron una bajada en el número de personas que morían ahogadas en playas, ríos y pantanos españoles.

No obstante, a poco de empezar la temporada de baños, parece que los incidentes vuelven a remontar. Si bien en mayo de 2021 el número de ahogamientos fue el más bajo (14) desde que se tiene constancia -menor, incluso, que durante el confinamiento-, la cifra ha aumentado durante el mes de junio.

Concretamente, a 14 de junio de 2021, han muerto ahogadas unas 71 personas en todo el país, según datos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS). "El perfil de las víctimas sería un varón, de entre 18 y 25 años o de entre 55 a 64 años de edad, de nacionalidad española y produciéndose el accidente entre las 10 y las 14 horas", explica a 20minutos el director y portavoz de RFESS, Francisco Cano Noguera.

Estos perfiles, cuenta Cano, "son cambiantes según nos adentramos en la época de vacaciones y tienden a desplazarse a los extremos". Eso es, a edades tempranas o adultos más mayores, y durante las primeras o últimas horas del día.

Falta información y servicios de socorrismo

Dese RFESS insisten en la necesidad de que exista una mayor difusión de la información dirigida a todos los grupos de edad, pues la falta de ella es una de las causas de que se produzcan dichos incidentes.

Francisco Cano señala que el repunte de casos de las últimas semanas se debe al conjunto de una serie de variables: falta de concienciación de los riesgos del medio acuático, campañas insuficientes de prevención a nivel social y educativo y falta de servicios de socorrismo que estén acorde con la afluencia a los espacios acuáticos (sobre todo en espacios naturales).

Estos factores, unidos al fin del estado de alarma y al aumento de la movilidad de la población, han provocado que, al subir las temperaturas, muchos ciudadanos se desplacen a espacios naturales para refrescarse; lugares en los que, como denuncian, faltan servicios de socorrismo que serían muy útiles para prevenir los ahogamientos.

"Esta situación se acentuó en plena pandemia llegándose a observar accidentes en espacios 'no comunes', tales como pozas, rías, embalses, canalizaciones, etc. Y, aunque actualmente se está regularizando a espacios 'comunes' (playa, piscina y ríos), no podemos menospreciar estos lugares", advierte el director RFESS.

Ahogamientos hasta junio

Informe nacional de ahogamientos hasta el 31 de mayo de 2021. Carlos Gámez

En los informes de la Federación todavía no se han añadido los datos de junio, a espera de que finalice el mes, pero sí que concluyen que durante los cinco primeros meses de este año, Andalucía es el territorio que más pérdidas humanas (15) acumula en entornos acuáticos: 27,3% del total. Suma así 15 ahogamientos, tras los cuatro producidos en mayo, igual que la Comunidad Valenciana.

En ese mismo mes se registraron también dos fallecimientos por ahogamiento en Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña.

Los lugares en los que más se han producido dichos incidentes son en los que no había vigilancia (95% de los casos) y sobre todo en zonas de playa (53%). La siguiente zona acuática en la que más personas han fallecido hasta el 31 de mayo son los ríos (24%), seguido de las piscinas (9%) y otros lugares como estanques, balsas de riego, canales, fuentes, pantanos, etc.

Además, tal y como ha indicado el director de RFESS a este periódico, el perfil de la víctima, según la media de los datos, es de un hombre de 18 a 25 años (28%) o de 55 a 64 años (24%). En cuanto a las horas, el 64% de los incidentes se han producido al mediodía, entre las 10.00 y las 16.00 horas.