El jutge obri juí oral a Carlos Fabra i els altres nou acusats en la investigació sobre el seu patrimoni

El magistrat ha requerit als deu encausats perquè presten una fiança conjunta i solidària per import de 1.375.276 euros a fi d'assegurar les responsabilitats civils que se'ls poguera imposar en cas de sentència condemnatòria, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

L'acte assenyala a l'Audiència Provincial de Castelló com a òrgan per a l'enjudiciament i fallada d'aquesta causa, en la qual la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat aprecien inicialment la comissió de delictes d'insolvència punible i frustració de l'execució, alçament de béns, blanqueig de capitals i suborn. El magistrat ha decretat també l'obertura de juí oral per a sis mercantils com a persones jurídiques.

El passat mes d'abril l'instructor va dictar orde de processament contra Fabra en entendre que existeixen indicis que apunten al fet que va ocultar el seu patrimoni davant la Justícia i l'Administració Tributària per a impedir l'execució de la seua condemna per delictes fiscals, va percebre suborns i va blanquejar diners.

La causa està dirigida també contra la dona del polític, María Desemparats Fernández; dos dels seus fills (Borja i Claudia), un gendre (Fernando) i cinc empresaris, entre ells, el president del Grup Pamesa i del Vila-real CF, Fernando Roig, i el seu fill, i Miguel Pérez Ferrer.

La Fiscalia Especial Contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada sol·licita 12 anys de presó per a Fabra, al que acusa d'insolvència punible i de frustració de l'execució, blanqueig de capitals i delicte continuat de suborn. A més, el ministeri públic demana per a l'exdirigent del PP multes que sumen més de tres milions d'euros, així com la suspensió per a ocupació o càrrec públic pel mateix període.