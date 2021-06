Av.- El buc bolcat al port de Castelló serà traslladat amb la prioritat de trobar a l'estibador desaparegut

El president de l'Autoritat Portuària de Castelló, Rafa Simó, ha presentat aquest dimarts el pla de remoció del buc Nazmiye Ana, que va bolcar el 28 de maig en el Moll del Centenari de PortCastelló, el qual serà executat per una empresa espanyola i una altra holandesa i que -segons ha dit- "compromet una mobilització immediata de mitjans tècnics i humans i marca com a prioritat trobar a l'estibador desaparegut".

"Tant des d'Autoritat Portuària com des de Capitania Marítima valorem positivament que es prioritze açò respecte a altres factors que hi havia en altres propostes", ha subratllat Simó, qui ha confirmat que els treballs per a moure el buc començaran aquesta mateixa setmana.

El president de l'Autoritat Portuària ha explicat que encontar a l'estibador ha sigut "sempre" la prioritat en l'operatiu que es va activar des del primer moment i en el qual han estat implicades més de 150 persones i mitjans especialitzats.

Segons ha afegit, aquesta operativa segueix hui actiu. "Estan actuant de manera incansable i només en moments puntuals ha hagut de suspendre's -l'operatiu- per a salvaguardar la seguretat dels quals escometen els treballs, tant el grup de Salvament Marítim com els GEAS de la Guàrdia Civil, com el dissabte passat, a causa de la inestabilitat que ha presentat el buc atés que parteix de la càrrega que estava trincada es troba ara al llit marí".

"Entenem que aquestes dos setmanes han sigut dures i angoixants per a familiars, amics, companys i tota la comunitat portuària", ha indicat Simó, qui ha assenyalat que l'objectiu des de l'Autoritat Portuària ha sigut "treballar incansablement per a agilitzar aquests terminis el màxim possible, tenint en compte que es tracta d'una operació molt complexa".

L'Autoritat portuària i Capitania Marítima s'han posat a la disposició de la Comissió Permanent d'Investigació d'Accidents i Incidents Marítims per a aclarir les causes de l'accident, així com de l'administració judicial per a continuar amb les tasques de cerca del desaparegut.