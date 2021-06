Marí destaca su preocupación y la búsqueda de soluciones para los vecinos del Don Pepe

Marí ha recordado que el edificio está fuera de ordenación, sin licencia y con una situación técnica que muestra en el inmueble patologías graves.

Así, ha calificado la situación de "muy preocupante". "Conozco muy bien esta problemática, me ha ocupado y preocupado mucho", ha insistido Marí.

El conseller ha reiterado que trabajará para aligerar la carga que supone esta situación para los afectados, aunque se ha mostrado también solidario con el Ayuntamiento de Sant Josep que, según ha dicho, ha actuado de manera correcta para garantizar la seguridad de las personas.

Así ha contestado Marí en el Parlament a la pregunta formulada por la diputada del PP, Virginia Marí, sobre la situación de los apartamentos Don Pepe, en Ibiza.

La diputada ha recordado que en 2020 empezó el "drama" para estas familias, criticando que se dude de la existencia de la licencia del edificio, "Que no se encuentre, no quiere decir que no exista", ha insistido.

También ha destacado el "calvario" de estos vecinos por la mala gestión política y ha acusado a Marí de "irse por la puerta de atrás" cuando era alcalde de Sant Josep y "dejar el marrón a otros".

Por ello, ha criticado la "hipocresía" con las familias afectadas y ha acusado a Marí de ser "los reyes del desahucio". "A más Armengol, más fracaso de las políticas de vivienda y más mala gestión", ha concluido.

El conseller ha asegurado que le produce mucha tristeza este debate porque no debería hacerse un combate político con un drama social. "Las respuestas son muy complicadas aquí, lo que ustedes lo hacen muy fácil", ha afirmado.