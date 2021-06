Rihanna busca poner de moda un escote bastante peculiar que ha dejado perplejos a sus 'fans'

Aunque Rihanna es una artista de éxito internacional, su visión para los negocios la han convertido en la cantante femenina más rica del mundo, superando incluso a Madonna.

Tanto Savage x Fenty como Fenty Beauty son dos grandes compañías, llegando a desbancar su firma de lencería a un gigante como Victoria's Secret gracias a unos desfiles mucho más frescos e inclusivos, donde abunda la diversidad.

Tanto es la expectación que crean sus conjuntos que las prendas más vendidas no tardan en hacerse virales y convertirse en un must have. Sin embargo, otras captan la atención de sus clientes por extravagancia de sus diseños, como los últimos leggings con escote trasero que ha lanzado la de Barbados.

'Leggings' con escote trasero. SAVAGE X FENTY

Como era de esperar, en seguida llamaron la atención y todo el mundo comenzó a hablar sobre ellos, con una gran diversidad de opiniones. Mientras la mayoría de juicios son negativos y rechazan cualquier tipo de prensa similar, hay personas que consideran que puede ser una de las nuevas modas del futuro, al igual que pasó con el escote en el pecho.

"¿Podemos normalizar los escotes de glúteos? Son sexis e increíbles, es hora de normalizarlos" expresaba una tiktoker respondiendo a un vídeo donde los criticaban.

Pese a las críticas negativas, no son pocas las personas que han apoyado este tipo de prendas en redes sociales, sobre todo en TikTok: "Puede que no los lleves para ir al gimnasio o al súper, pero, ¿para estar por casa? Son realmente bonitos", comentaba una usuaria.

Recordemos que Savage x Fenty es una firma de lencería, por lo que no es descabellado que este diseño no sea para lucirlo en la calle en nuestro día a día, sino para aquellas ocasiones especiales en las que busquemos un poco más de magia.

Este modelo se vende por 49,99 dólares, pero desgraciadamente no está disponible en España. Sin embargo, si nos ha gustado la idea de un escote de glúteos, la misma marca tiene en su catálogo otro algo más discreto que podemos adquirir por 52,95 euros.