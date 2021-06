Igual no contempla ser presidenta del PP de Cantabria pero no descarta optar a la reelección en la Alcaldía

A preguntas de la prensa sobre quién será "la candidata" del PP a la presidencia de Cantabria dentro de dos años, Igual, que es miembro del Comité Electoral Nacional del partido, ha respondido que "quien decida el PP y la candidata actual", es decir, la presidenta regional del partido, María José Sáenz de Buruaga.

Cuestionada sobre si será ella, ha asegurado que "es algo que ni contemplo; bastante tengo con lo que tengo".

Igual ha reiterado que en su trayectoria en política "jamás he apartado a nadie o jamás he dispuesto del cargo de nadie para otro cargo diferente, mío o de otro, y no voy a empezar a hacerlo con 47 años. Con lo cual, es algo que no contemplo", ha subrayado.

"Porque tenemos una presidenta del PP en Cantabria, que es María José, y tenemos una Dirección General donde hay decisiones en las que ni entro ni salgo y ésta es una de ellas", ha apostillado.

"Con lo cual, lealtad a la Presidencia, donde no puedo decidir; pero además, mi trayectoria política ahora no la voy a cambiar y yo jamás he dispuesto de un cargo y jamás he sido desleal", ha remarcado.

En cuanto a si volverá a ser la candidata popular a la Alcaldía de Santander, Igual ha destacado su compromiso con los santanderinos.

"De aquí a 2023, sabe Dios lo que va a pasar. Porque también en 2019 dije que no me iba a presentar y luego me presenté. Porque en política van cambiando las cosas. Pero sí estoy comprometida con los santanderinos y les digo que vamos a ejecutar este proyecto electoral en cuatro en cinco o en seis años", ha asegurado.

Igual se ha pronunciado así a preguntas de la prensa en el desayuno informativo que ha ofrecido hoy para hacer balance de los dos primeros años de legislatura.