Ley de Atención Temprana C-LM inicia su trámite este miércoles y universalizará este servicio hasta los 6 años de edad

Así lo ha señalado el presidente autonómico desde la inauguración de un centro de Atención Temprana en la localidad de Yuncos, donde ha considerado que esta norma será "un avance sustancial, enorme y bueno para las familias", además de "rentable" para el conjunto de la sociedad.

"Estas son las leyes que marcan un antes y un después. Podríamos anunciar que vamos a hacer tres centros, o cinco centros de Atención Temprana, y venderlo como una medalla política, pero nos vamos a obligar a que, venga quien venga después, se tenga que cumplir la ley", ha abundado.

García-Page ha aprovechado de este modo la inauguración del nuevo Centro de Atención Temprana en Yuncos (Toledo) para avanzar el camino parlamentario que seguirá este texto.

ATENCIÓN TEMPRANA EN YUNCOS

Este servicio estará instalado en la primera planta del Centro Cívico 'San Blas', donde también se presta el Servicio SEPAP-MejoraT, y entra en funcionamiento con 40 plazas, tres salas donde los diferentes especialistas llevan a cabo las primeras acogidas y evaluación de los niños antes de intervenir en hogares y entornos familiares.

De su lado, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García, ha calificado este martes como "un día importante", con 36 plazas ocupadas en el municipio con este servicio, "sabiendo que la ayuda llega en el momento en el que el ciudadano lo necesita de verdad".

Desde 2015, la Junta ha abierto doce recursos abiertos en atención temprana, y "a día de hoy 56 servicios dan atención a más de 5.800 familias con más de 350 profesionales". "Queremos animar a que este modelo se traslade a otras regiones, es importante ayudar a las familias".

En otro orden de cosas, García ha anunciado que el próximo jueves se convocará el Consejo Regional de Cooperación, para apoyar esta labor fuera de las fronteras de Castilla-La Mancha con este órgano.

GUTIÉRREZ DEFIENDE LA "IGUALDAD DE OPORTUNIDADES"

Por su parte, el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha tomado la palabra para defender la "igualdad de oportunidades" y de acceso a los servicios de todas las personas de la región, punto en el que ha ofrecido su reconocimiento al "esfuerzo" del Gobierno regional por "universalizar" la atención temprana.

Gutiérrez ha tenido palabras de cariño a todas las personas y asociaciones que "hacen mejor a la sociedad" con su trabajo en este sector. Además, ha querido dar la enhorabuena a todos los implicados por su "esfuerzo y compromiso", algo que se aplica tanto en el Gobierno regional como en el provincial que él mismo preside.

También ha intervenido la alcaldesa de Yuncos, María José Gallego Ruiz, que ha afirmado que "el desarrollo cognitivo no permitía espera", por lo que se debe abordar "precozmente", y muestra de ello ha sido el aumento de plazas de atención temprana, de 20 en 2020 a 40 en 2021. "El Gobierno de Castilla-La Mancha demuestra con hechos, no solo con palabras, en qué áreas no se escatiman esfuerzos y recursos".

De su lado, la presidenta de APANAS, María del Mar Azaña, ha hablado en nombre de las familias que tiene un hijo con diagnóstico de retraso en el desarrollo -ella lo tiene-, y ha puntualizado que "cuando recibes un diagnóstico no esperado" el objetivo es que tengan una mejor calidad de vida y mayores oportunidades en el futuro", por lo que se ha mostrado "orgullosa" ya que es un servicio que ejemplifica cuándo el objetivo de las administraciones es mejorar la vida de los vecinos.