Miguel Bosé no actuará en España este verano. Tras la cancelación del concierto que tenía previsto ofrecer el próximo 16 de julio en Nits del Carme, en Valencia, la organización del festival Starlite de Marbella ha confirmado este martes que el músico tampoco actuará en su ciclo de conciertos por "cambios" en su agenda.

"Por cambios en la agenda internacional de Miguel Bosé, el concierto previsto este año en Starlite Catalana Occidente el sábado 24 de julio no podrá llevarse a cabo, por lo que se procederá a la devolución del importe íntegro de las entradas", ha comunicado el equipo del festival.

La organización ha avanzado que el reembolso del importe de las entradas del concierto "se efectuará por la misma vía en que estas fueron adquiridas, en los siguientes días naturales desde la fecha en que hubiera sido celebrado dicho concierto (sábado 24 de julio de 2021)".

La noticia llega un día después de conocerse que Bosé no participará en la edición de este año de Nits del Carme. Según indicaron a Efe fuentes del programa de conciertos Nits en el Ciutat -enmarcado en Nits al Carme- el músico se preparaba para ofrecer su primera actuación en España tras la pandemia del coronavirus. Este iba a ser, de hecho, su primer concierto en la ciudad desde 2017. Ahora, se conoce que tampoco actuará en Marbella.

El músico, que tiende a ser muy activo en sus redes sociales, especialmente Instagram y Twitter, no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, tal y como han confirmado de manera oficial tanto la organización del Starlite como la de Nits del Carme, el cantante no actuará en Marbella ni el Valencia. Y, al ser estos los dos únicos conciertos que iba a ofrecer en nuestro país, la gira por España finalmente no se llevará a cabo.

Por otro lado, el concierto de Maluma, programado inicialmente en Starlite Catalana Occidente 2021 para el viernes 16 de julio, ha visto pospuesta su fecha por motivos ajenos a la organización, para finalmente celebrarse el miércoles 20 de julio del próximo año.