El alcalde de Albacete quiere que la ONCE dedique un cupón al Encuentro Mundial de Capitales de la Cuchillería

'Sigamos disfrutando juntos' es el lema que preside este cupón, que muestra a un camarero sirviendo a una pareja, sentada en una terraza, todos ellos con su mascarilla. Una escena que, poco a poco, va siendo más habitual en toda España a medida que la vacunación aumenta y las restricciones de suavizan.

"Todos los años son buenos para acordarnos de la hostelería por nuestra cultura y nuestra forma de celebrar, pero hablamos de un año en el que cada poco tiempo se han tenido que ir adaptando a las circunstancias, con cierres y limitaciones", ha afirmado el director de la Agencia de la ONCE en Albacete, Javier Álvaro Ruiz.

Ha apuntado que gracias a este cupón solo un 4,8% de los niños sufren abandono escolar, y con él -ha dicho- se consigue una educación inclusiva y un futuro, además de generar "numerosos puestos de trabajo".

Por su parte, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Albacete, APEHT, David Jiménez, ha querido agradecer al grupo ONCE el homenaje. "Este cupón nos llena de orgullo en un año que para la hostelería ha sido de catástrofe y de olvidar. Hemos perdido muchos puestos de trabajo".

Del mismo modo, el alcalde de Albacete, Emilio Sáez, ha dado la enhorabuena a la asociación por su labor. "Si la ONCE no existiera tendríamos que crear una nueva ONCE porque lleva muchísimos años trabajando en pro de las personas y de las necesidades que puedan tener, no solo de las personas con discapacidad sino en favor de todas, son un referente tanto social como empresarial".