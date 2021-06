CCOO, UGT, CSIF y USAE convocan huelga en el transporte sanitario de CyL ante la "inamovible" postura de ALECA

La convocatoria de huelga, además de una manifestación (desde Colón y hasta la Consejería de Sanidad), se produce después de una última reunión mantenida entre los sindicatos que se encuentran en la mesa de negociación del convenio (CCOO, UGT y CSIF) y la empresa en el Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) sin que se llegara a acuerdo alguno.

El secretario de Sanidad de UGT en Castilla y León, Miguel Holguín, ha invitado a los sindicatos que tienen representación pero no están en la mesa negociadora a sumarse a la huelga y la manifestación, que no es para "sacar pecho" por parte de los sindicatos convocantes sino para que todos los trabajadores se sumen a decir "no" a la empresa y pedir la implicación de la Consejería de Sanidad en este conflicto como licitadora del servicio a una empresa privada y garante del cumplimiento del contrato.

El responsable de la negociación por parte de CCOO, Juan Carlos Cáceres, ha explicado que la postura de ALECA sigue "inamovible" en dos cuestiones principales como son los salarios y las jornadas en el sector, que cuenta con entre 1.800 y 1.900 trabajadores.

Respecto al primero de los asuntos, ha explicado que la patronal (representada por Aleca aunque la empresa adjudicataria del servicio en ocho provincias es la empresa Ambuibérica) hace una "propuesta raquítica" incluso a pesar de que sabe que Castilla y León es el "farolillo rojo" de todas las comunidades, ya que los salarios son los más bajos del país, sólo por encima de Ceuta y Melilla.

En concreto, el salario medio de un técnico en transporte sanitario o conductor en Castilla y León es de 1.082 euros y el objetivo de los sindicatos desde hace tres años, cuando se empezó a negociar el convenio, era llegar al 85 o el 90 por ciento del salario medio de España y alcanzar los 1.280 euros.

SALARIOS DE HACE 9 AÑOS

Cáceres, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha incidido en que los salarios son los mismos que en 2012 y ha recordado que a los trabajadores se les bajó un 5 por ciento el sueldo y aquel año, algo que se recuperó en 2017 y 2018, sin que se hayan producido otras subidas.

En cuanto a otras dos categorías que se encuentran por debajo de técnicos o camilleros, no llegan a 900 euros de salario base por lo que podría incluso darse la circunstancia de que si subiera el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) cobraran salarios por debajo.

La propuesta de la patronal para un convenio que podría extenderse a 2026, ha explicado, no contempla subidas en 2019 y 2020, un 1 por ciento este año y luego incrementos a partir de julio de 2022, cuando se incremente el importe por el que se licita el servicio, aunque ya se han producido subidas en los presupuestos de la Comunidad.

El responsable de CCOO ha criticado que las empresas del sector (Ambuibérica y Nuevas Ambulancias Soria) hagan referencia a la subida de la licitación para subir salarios y no lo hagan después de años obteniendo beneficios.

En cuanto a la jornada, ha recordado que los trabajadores que se encuentran en emergencias hacen 216 horas más de la jornada estipulada, algo judicializado porque se pagan como horas normales y no extras y en lo que se ha dado la razón a los trabajadores pero que se encuentra pendiente del recurso presentado por la patronal ante el Supremo.

Cáceres ha explicado que los trabajadores que tienen turnos de 24 horas continuadas y descansan tres días tienen un exceso de más de 200 horas que supondría bajar a 74 jornadas desde las actuales 83 u 84 y los sindicatos propusieron una bajada gradual durante la vigencia del convenio partiendo de 80. Con ello pretendía que se produjera algún desbloqueo en la negociación para ver si la empresa "movía algo" en materia salarial.

IMPLICACIÓN DE SANIDAD

Por su parte, Miguel Holguín ha recordado la reivindicación sindical de que la Consejería de Sanidad se implique en esta situación y pidieron que acudiera a la reunión de este lunes en el Serla, pero además han pedido reuniones con el departamento que dirige Verónica Casado para abordar la situación y aseguran que no han obtenido respuesta.

Aunque el responsable de UGT entiende que es un conflicto entre empresa y trabajadores, considera que la patronal es una mera intermediaria porque se trata de un servicio público que está "externalizado" y no sólo se habla de subir salarios sino de "dignificar" a los trabajadores, el servicio y optimizar recursos.

Holguín ha advertido de que el convenio colectivo que no tiene en Castilla y León la empresa sí lo tiene en otras comunidades en las que trabaja, por lo que incluso perdería dinero, por lo que ha expresado la "sospecha" de los sindicatos de que se esté utilizando el dinero que gana en Castilla y León para cubrir las deudas en otros territorios.

Además, considera que el servicio está poco financiado, pero cuando se incremente la licitación debería de ir a mejorar su calidad y "al bolsillo" de los trabajadores.

El responsable de Sanidad de UGT ha apuntado que "a nadie le gusta la huelga" pero "no queda más remedio" y ha añadido que la prestación del servicio además no es la adecuada, con el número de vehículos por debajo de los exigidos, por lo que ha reiterado la petición a la Consejería de que haga una auditoría sobre la prestación del transporte sanitario y vele "por que cada euro vaya a lo que tiene que ir destinado".

El responsable de CSIF, Rafael Pérez, ha reiterado que quieren hacer partícipe a la Administración porque es la subsidiaria, de quien depende el servicio, y ha añadido que aunque no se ha superado la pandemia quieren hacer visible la protesta de los trabajadores, que tanto tiempo se han considerado "imprescindibles" y sin embargo en el tema económico están "olvidados" por la empresa y la Junta.

Finalmente, Miguel Holguín ha explicado que la huelga está convocada y están pendientes de los servicios mínimos, para lo que sí está seguro que se atenderá a los pliegos y a lo que debería de estar en servicio pese a que se incumpla todos los días y ha advertido de que en paros anteriores se judicializaron y consideraron abusivos.