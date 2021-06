El PP exigeix més policies per a frenar el "descontrol" del botelló a València

Aquesta petició sorgeix després dels botellons d'aquest cap de setmana en punts com la plaça d'Hondures i els altercats a la platja del Cabanyal, amb el saqueig i destrossa de quiosquets, durant el primer divendres i dissabte sense toc de queda des de fa mesos.

En un comunicat, la portaveu 'popular', Mª José Catalá, critica que l'alcalde, Joan Ribó, i el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, "no assumisquen cap tipus de responsabilitat per la falta de planificació davant la caiguda del toc de queda i criminalitze a la joventut i als Erasmus quan la seua obligació és tindre agents en el carrer per a evitar vandalisme que estan patint els veïns i hostelers".

Al seu juí, l'equip de govern municipal (Compromís-PSPV) és el verdader responsable per la falta d'un pla per a atallar el botelló i l'increment de la inseguretat en molts barris de la ciutat: "El botelló es preveia i no hi ha hagut cap pla per a atallar-lo abans".

Catalá denuncia així que porten "més de cinc anys elaborant l'ordenança de la convivència i 90.000 euros gastats en els treballs sense cap resultat", per la qual cosa urgeix a aprovar ja aquesta normativa. També reclama que la junta de seguretat, amb representants de Policia Local, unitat autonòmica i forces de seguretat de l'Estat, es reunisca de manera obligatòria cada 15 dies davant un "estiu que fins als sindicats assenyalen calent".

Segons les xifres del PP, la ràtio per agent se situa en 1,8 policies per cada 1.000 habitants "quan en 2015 era de 2,06", en l'etapa quan governava la seua alcaldessa Rita Barberá, i mentre la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) recomana una mesura de dos efectius per cada mil veïns.

"La plantilla de Policia Local segueix perdent agents cada any i falten ja 300 policies. L'única manera d'atallar el botelló és la prevenció, doncs coneixem on són els punts on es concentren, com la platja i les places d'Hondures i del Cedre", subratlla la també diputada autonòmica.