Serón (UZ) señala, en el Innovation Day 3 de Fundación Ibercaja, la falta de "cultura del riesgo" emprendedor en España

Ha moderado un debate sobre 'La Universidad en el ecosistema emprendedor', en el Innovation Day 3, organizado por Mobility City, de Fundación Ibercaja, e Iberdrola, que se celebra en el Campus de Cogullada de Zaragoza.

Serón ha señalado que en España "no tenemos cultura del riesgo", que sí está "en el AND" de países como Estados Unidos, Alemania y Francia: "Aquí somos muy cicateros, no invertimos tanto y nos gusta ir mucho a lo seguro", ha sintetizado.

Sin embargo, a su entender, "todo es riesgo" y "si apuestas mucho por él, algo te saldrá". Asimismo, ha explicado que fue el Gobierno de España, en 1983, el primero que impulsó acciones de investigación y desarrollo en la universidad española, cuando "empezó a incentivar y a exigir", para agregar que desde el punto de vista de la dirección de país "vamos siempre tarde y lentos, no hay más que mirar los resultados".

Por su parte, la directora de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de Zaragoza, Raquel Rodríguez, ha afirmado que las universidades son "un semillero de talento" y forman a los estudiantes no solo en los campos científico, técnico o jurídico, sino "también en emprendiduría".

De esta forma, ha continuado, contribuyen al ecosistema emprendedor como "incubadoras de ideas de negocio" y transfieren el conocimiento a las empresas mediante contratos y encargos que reciben. "Creamos empresas y tenemos cátedras", ha añadido.

SISTEMA DE APOYO

La UZ fue la primera universidad europea que implantó un sistema para ayudar a madurar las ideas de emprendimiento y convertirlas en negocios, llevándolo a cabo mediante un programa de 'spin up' que está implantado en varias universidades norteamericanas y que la aragonesa ha replicado en España "y luego lo han copiado en la UE", ha dicho Rodríguez.

Además, ha añadido, la Universidad de Zaragoza cuenta con el Centro Mixto de Empresas, un laboratorio de I+D+i en el que los equipos técnicos o científicos de una empresa trabajan, junto a investigadores universitarios, para desarrollar una idea o proyecto, lo que ha permitido crear 61 'spin off' en los últimos diez años en todos los sectores.

En el caso de la movilidad eléctrica, la UZ cuenta con una 'start up' para particularizar el sistema de recarga de los vehículos eléctricos, que ha implantado un sistema de placas solares en el Centro Mixto de Empresas y ha posibilitado que se puedan recargar los vehículos eléctricos en el Campus Río Ebro.

Asimismo, esta institución universitaria aragonesa transfiere conocimiento colaborando con empresas, solicitando proyectos conjuntos para captar fondos y licenciando patentes. Actualmente, hay tres grupos de investigación que están desarrollando proyectos para empresas en movilidad sostenible, en aspectos como puntos de recarga y redes inteligentes de movilidad eléctrica.

La UZ firmó en 2020 un total de 768 contratos con empresas y el año pasado consiguió 70 proyectos ayudando a compañías a captar 32 millones de euros de financiación. Además, cuenta con la Cátedra Mobility City, "un elemento muy versátil que se puede modificar", según las necesidades, e implementa programas para desarrollar ideas que están en fase de laboratorio, ha apostillado Rodríguez.

EXPERIENCIA EMPRESARIAL

El director de la Escuela de Arquitectura y Tecnología de la Universidad San Jorge, Gabriel Marro, ha intervenido también en la sesión y ha apostado por "crear puentes, centros de emprendimiento que ayuden a las aceleradoras" para poner recursos a disposición de los emmprendedores y conseguir que sus proyectos salgan adelante.

Ha observado también que es fundamental conseguir financiación para que un proyecto sea viable y apoyar los emprendedores para que puedan sacar adelante sus proyectos.

Marro ha resaltado que cada vez más las carreras académicas se miden por méritos, como la transferencia de conocimiento y los contratos de investigación obtenidos, de manera que ahora las universidades no esperan que un 'pool' de empresas se acerque a buscar conocimiento, sino que son las instituciones académicas las que buscan cómo y dónde aplicar su conocimiento.

Ha hecho notar que puede haber emprendedores que provengan de la universidad o no y que las empresas pueden crear 'spin off' "con ideas ambiciosas y disruptivas que pueden surgir de cualquier sitio".

En su opinión, la universidad "es parte de ese magma que está en un crisol que, de vez en cuanto, hierve y puede generar nuevas oportunidades". Ha expuesto que la USJ ha introducido en los grados la orientación al emprendimiento para formar a sus alumnos "hacia una visión emprendedora y creativa", como es el caso de la Escuela de Arquitectura.

La USJ ha promovido grupos de investigación en software de videojuegos y también en movilidad eléctrica, con investigaciones sobre sistemas de frenado y propuestas de proyectos de fin de carrera sobre vehículos inteligentes.

EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE

El asesor de Innovación y Movilidad de la Universidad Alfonso X y profesor de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Politécnica de Madrid, Federico García-Linares, también ha participado en este foro, donde ha expresado que el emprendimiento sostenible contribuye al crecimiento a largo plazo del país, manifestando que éstos "son momentos muy complicados, pero de grandes oportunidades" que permiten "dar saltos cualitativos y cuantitativos en innovación".

Ha indicado que la denominada innovación abierta se basa en dos pilares, que son la universidad y los proyectos de 'start ups', aunque "también están las grandes empresas y el sector público", para subrayar que las compañías de mayor tamaño "deberían empujar hacia dónde debemos ir, qué quiere el mercado".

Ha apuntado que en la "cima" de esta estructura "debe estar un emprendimiento innovador fuerte", contando, asimismo, con la Administración pública para "reducir las brechas de género, territoriales y de despoblación" para que la innovación sea "inclusiva".

La Universidad Alfonso X ha creado el Centro de Excelencia en Movilidad Colaborativa desarrollando activos estratégicos. También ha apostado por la cultura innovadora porque "innovación y emprendimiento van muy de la mano y las empresas grandes valoran las habilidades del emprendedor para innovar y generar nuevas ideas", ha precisado García-Linares.

También ha mencionado el apoyo a incubadoras y aceleradoras, la mentorización de emprendedores y la inversión en proyectos. Esta universidad se ha centrado en la fase de pre-incubación para "dar oportunidades a los alumnos o futuros emprendedores". Además, tiene un acuerdo con Mobility City para transferencia tecnológica.