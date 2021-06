El proyecto CleanAtlantic sitúa a Galicia como ejemplo en la lucha contra la basura marina

De ello ha informado la Consellería do Mar en un comunicado remitido a los medios, en el que explica que la titular del departamento autonómico, Rosa Quintana, inauguró este mates por videoconferencia el evento final del proyecto.

En concreto, CleanAtlantic busca mejorar las capacidades de prevención, seguimiento y reducción de la basura marina y está enmarcado en el Programa Transnacional Espacio Atlántico 2014-2020. En sus tres años de vigencia (2017-2020) y con un presupuesto de algo más de 3,2 millones de euros, los investigadores analizaron distintos mecanismos de estudio, prevención, eliminación, formación y concienciación sobre la basura marina desde distintas perspectivas en territorio europeo.

En su intervención, la titular do Mar ha recordado que en esta iniciativa -coordinada por el Centro Tecnolóxico do Mar y con la participación de 19 socios de Irlanda, Portugal, Francia, Reino Unido y España- están presentes socios gallegos dependientes de la Consellería como el propio Cetmar y el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) y otros como el Centro Oceanográfico de Vigo y la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

A mayores hay otros actores implicados, como los profesionales de las cofradías de pescadores de Cambados y de la Illa de Arousa así como el Servizo de Gardacostas de Galicia, el colegio y el instituto de A Illade Arousa, el Instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa), el Parque Nacional das Illas Atlánticas o Tecnopesc.

La representante del Ejecutivo gallego ha destacado que este tipo de trabajos muestran la importancia de una cooperación integral para avanzar en la prevención, seguimiento y eliminación de la basura marina así como en la trascendencia de la colaboración transnacional en un objetivo en el que tiene un gran papel el sector pesquero. En este sentido, ha señalado que Galicia lleva tiempo trabajando en este ámbito de la mano de los profesionales del mar.

Entre las iniciativas desarrolladas en la comunidad gallega en la última década están algunas como 'Nada pola borda', 'Pescal' ou '3R Fish', que permitieron realizar un diagnóstico de los residuos generados por la actividad pesquera y portuaria y analizar las posibles alternativas de gestión de esos residuos.

Ahora está en marcha el Plan Marlimpo, con el objetivo de proteger la biodiversidad y los ecosistemas marinos mediante la reducción de los residuos presentes en el mar en alianza con los trabajadores del sector. Esta acción se realiza recogiendo y descargando en los puertos los residuos que los profesionales encuentran en sus aparejos durante sus jornadas de faena así como incentivando económicamente la recuperación de artes de pesca perdidas y la limpieza de las zonas en las que hay una mayor acumulación o con la realización de acciones de formación y sensibilización para el conjunto de la sociedad.

"En Galicia siempre hemos visto que aquello que ahora resaltan nuestros colegas europeos, la alianza con los trabajadores del mar, es esencial en la lucha contra la basura marina pues son los guardianes de nuestros mares, y esta es una muestra más", ha señalado la conselleira.

La Xunta ha apuntado que se trata de un problema, ha incidido, que lleva más de una década en la agenda de Galicia pues cuidar el mar supone cuidar de su patrimonio natural. "Es algo intrínseco a nuestra política marítimo-pesquera. En Galicia estamos orgullosos de nuestro mar, de nuestro sector y de nuestra administración y de los organismos que la integran", ha concluido Risa Quintana.