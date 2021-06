Cvirus.- El COEV exigeix la consideració automàtica de la infecció per covid-19 com a malaltia professional

El COEV critica que els professionals d'Infermeria es vegen obligats a acudir als tribunals per a reclamar la consideració de malaltia professional quan podria fer-se de forma automàtica i en eixe sentit recalca que la pràctica totalitat dels afectats que inicien el procés legal obtenen sentències favorables en les quals se'ls dona la raó, la qual cosa suposa "un desaprofitament de recursos judicials i econòmics".

El COEV va aplaudir que, després d'onze mesos de pandèmia, el Govern central prenguera la decisió de declarar la infecció per Covid-19 com a malaltia professional per a tots els col·lectius sanitaris.

El Consell de Ministres va aprovar aquesta consideració, a través d'un decret, que permetia que els professionals de la sanitat puguen accedir a les mateixes prestacions que altres col·lectius professionals als quals se'ls reconeix ja la malaltia professional en diferents àmbits laborals.

No obstant açò, des del COEV es recorda que els infermers afectats s'han vist obligats a iniciar processos en els tribunals que comporten una pèrdua de temps i recursos.

La diferència entre malaltia professional i contingència professional derivada d'un accident de treball radica que la malaltia professional té cobertura durant tota la vida del treballador.

La nova legislació, segons han informat fonts governamentals, s'aplicarà des que es va declarar la pandèmia internacional per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i fins que les autoritats sanitàries alcen totes les mesures de prevenció adoptades per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.

La principal diferència amb la categoria de contingència professional, la formula actualment vigent, radica que l'accident de treball únicament tindrà cobertura durant els cinc anys posteriors al contagi.

Aquesta mesura beneficiaria als més de 130.000 sanitaris que s'han contagiat de coronavirus Covid-19 des que va començar la pandèmia a Espanya, segons les mateixes fonts.

Una altra diferència és que el treballador que es troba de baixa per malaltia comuna no cobra res fins al quart dia, a partir d'eixe dia i fins al dia vint cobrarà un 60% de la base reguladora, i a partir d'eixe moment el 75%. Mentre que amb la malaltia laboral es cobra ja el 75% des del segon dia de baixa.

El president del Col·legi d'Infermeria de València, Juan José Tirado, també convida al fet que l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) "assumisca, amb caràcter retroactiu des de l'inici de la pandèmia, les defuncions de professionals per Covid-19 i la pensió de viudetat que es deriven per la consideració de malaltia professional, com exposa l'article 27 de la Llei General de la Seguretat Social".