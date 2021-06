C-LM somete los próximos fondos Feder a participación ciudadana y gestionará 406 millones extra por la crisis sanitaria

En la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes de Castilla-La Mancha para dar cuenta de la ejecución de estos fondos, ha detallado que el Portal de Transparencia ya presenta este extremo en el que la Asociación multinivel de Castilla-La Mancha, con agentes sociales, económicos, ecologistas, universitarios, gestores autonómicos y resto de socios regionales se encuentran ya en plena discusión, y en base a las aportaciones recabadas en este foro se presentará en próximas fechas las intenciones del Gobierno autonómico para el reparto de estos fondos diseñados para potenciar el desarrollo de la región.

El número de ejes en el próximo periodo, que abarcará las anualidades entre 2021 y 2027 para subvencionar proyectos, se simplificará de 11 a 5, con unas prioridades que pasan por buscar una Europa "más inteligente, más verde, más conectada, más social y más cercana a los ciudadanos". Los primeros objetivos absorberán entre el 65 y el 85% del total de los fondos que tengan que venir a Castilla-La Mancha.

NUEVOS FONDOS

Según ha explicado Hernández, la nueva reordenación de fondos europeos a tenor de la crisis sanitaria ha provocado que Castilla-La Mancha reciba 406 millones de euros adicionales, 330 de ellos para distribuir entre fondos FEDER y 76 más con el Fondo Social Europeo. Aunque serán fondos a incardinar en el actual periodo de programación, deberán ir destinados "a gestionar la crisis de salud pública".

En estos momentos, tras una primera propuesta de cómo aplicar este montante elevado a instituciones europeas, está a la espera de respuesta por parte de la Comisión Europea.

Tal y como ha admitido, la gran mayoría de este dinero "se centra en el refuerzo de proyectos y servicios sociosanitarios", si bien también hay "partidas relevantes para proyectos educativos y de digitalización.

LA EJECUCIÓN DE FONDOS, EN TIEMPO Y FORMA

Hernández ha explicado igualmente el estado de la ejecución de fondos del vigente periodo de programación relativo a las anualidades 2014-2020, con operaciones pagadas ya al 81% de un total de 668 millones de euros gestionados hasta ahora por Castilla-La Mancha, de un total de 745 que tendrá que repartir a lo largo de 9 ejes.

De este modo, en el eje temático número 1, que tiene que ver con Desarrollo Tecnológico, de un total de 342 millones de euros, se ha llegado al 99% de gasto declarado; en el eje 2, de Tecnologías de la Información, de 27,8 millones se ha declarado un gasto del 75%; y en el tercer mimbre, destinado a mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, de 38,8 millones se ha certificado el 92% de los fondos ejecutados.

El eje 4, para favorecer el paso a una economía con bajas emisiones de carbono, ha gastado un 11% de sus 26,8 millones presupuestados; el eje 6, para conservar y proteger el medioambiente, se ha ido a un 31% de ejecución de sus 91,4 millones; el eje 9, para promover la inclusión social, ha gastado el total de lo asignado, 91,4 millones.

El décimo eje, con 45,7 millones para Educación y Formación Profesional, ha gastado el 69%; el eje 13, de asistencia técnica, ha dispensado el 62% de 7,5 millones; y el eje 14, con 21,8 millones, ha gastado poco más de la mitad.

CS PREGUNTA POR LOS FONDOS NEXT GENERATION

Por tercera comisión parlamentaria consecutiva, el diputado de Cs David Muñoz Zapata ha criticado que no se hable de la gestión de fondos Next Generation por venir a las arcas regionales, si bien este órgano de las Cortes no estaba convocado para tal efecto.

Es por ello que en su turno de intervención se ha limitado a preguntar por el número de proyectos, quién los ha propuesto y el montante total al que aspiran.

Como respuesta, el director general, que ha dejado claro que este asunto no es de su competencia, se ha limitado a decir que tiene constancia de que gran parte de estos proyectos los lideran empresas del IBEX 35 y por un montante importante.

CRÍTICAS DEL PP Y DEFENSA DEL PSOE

De su lado, la diputada del PP Gema Guerrero ha usado su turno de palabra para decir que ahora "sorprende" el bajo nivel de ejecución de fondos europeos en la Comunidad Autónoma, calculando que en 2019 sólo se había gastado el 22%.

Por contra, el diputado del PSOE Fernando Mora consideraba en cuanto a la ejecución que está "en consonancia" con lo que pide la Unión Europea. Están, por lo tanto, "muy bien ejecutados" y probablemente en el mes de julio se llegue al 80%, un grado de ejecución del que dependen los justificantes de las empresas que están dando cumplimiento a los programas, justificación que puede irse hasta a 2022.