CTA critica que el Ayuntamiento encargue ahora a Parques y Jardines limpiar los alcorques que limpiaba Sadeco

Ante esto, desde CTA se ha recordado que "a Parques y Jardines se les informó, ya hace mucho tiempo, de que los alcorques de la ciudad, como los terrizos, pasaban a manos de Sadeco, y que las empresas privadas, que a su vez tienen la concesión de una parte de los jardines públicos, mantendrían sus zonas de alcorques limpias".

Fue precisamente Dorado quien, "en los medios de comunicación, informó a todos los cordobeses de que Sadeco sería la encargada de limpiar los 50.000 alcorques en ocho semanas y que se contrataría el personal necesario para ello", pero un tiempo después, como Dorado "se dió cuenta de que no lo conseguiría, salió otra vez en prensa diciendo que la culpa" de que no se hubieran limpiado los alcorques "es de los trabajadores, que no son profesionales de jardinería".

Sin embargo, según han señalado desde CTA, "cuando los trabajadores de Parques y Jardines hacían esta limpieza" no aparecía Dorado "a defenderlos, como sí hace con las empresas privadas y Sadeco", preguntándose además en CTA "si Sadeco está cobrando desde el Ayuntamiento dinero por la limpieza de los alcorques, ahora que han empezado a limpiarlos desde Parques y Jardines", porque, "si esto fuera así, eso tiene un nombre, el de malversación de dinero público".

Por último, desde CTA se ha recordado a Dorado que, "si alguna vez le ha interesado lo público y el servicio al ciudadano", no puede obviar que "la tasa de reposición de los PGE es ya del 100 por 100", con lo que podría cubrir las plazas vacantes en el Ayuntamiento, o bien seguir "contratando a empresas privadas para hacer los trabajos que deberían realizar los empleados públicos, para que a los cordobeses no nos salga el mantenimiento de nuestra ciudad más caro".