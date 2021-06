Almeida, en 'El programa de Ana Rosa': "El sexo... Es bueno acudir relajado a tu puesto de trabajo"

Almeida cumple dos años en la alcaldía de Madrid y por ello El programa de Ana Rosa ha querido dedicarle un reportaje en el que el alcalde ha mostrado sus labores diarias y también su lado más íntimo. Un equipo del programa ha compartido 24 horas con el portavoz nacional del Partido Popular, un día repleto de actos oficiales y reuniones, pero sin dejar de lado el famoso aperitivo madrileño.

El día del alcalde de Madrid empieza antes de las siete de la mañana, Almeida se ha presentado alrededor de las 7:15 AM ya vestido y con el desayuno servido que, según ha explicado, suele ser escueto, tan solo un vaso de leche con Nesquik. El líder popular vive en el barrio madrileño de Tetuán, donde ha vivido prácticamente toda su vida, y desde allí se mueve en moto por toda la ciudad. Sin embargo, esta vez no ha circulado solo sino que el reportero de AR estaba sentado en el asiento de atrás para disfrutar del camino diario del alcalde.

Martínez-Almeida ha reconocido que como conductor habitual de motocicleta alguna vez hace alguna "triquiñuela" al volante, "¡menos mal que no había Policía Municipal!", ha añadido entre risa. Su primera parada ha sido su despacho en el Ayuntamiento donde realiza media hora de deporte al día, se da una ducha y, seguidamente, pone rumbo a su primer acto oficial del día. El alcalde ha contado que le gusta caminar y que siempre que su cita esté cerca de Cibeles prefiere ir caminando.

Almeida recoge bien las críticas

En su paseo matutino se encuentra con sus electores, algunos le piden fotos y le lanzan palabras de ánimo y agradecimiento, sin embargo, otros le lanzan insultos. "¡Corrupto!", se ha escuchado desde un coche en marcha. No obstante, lejos de tomárselo como una ofensa, Almeida se ríe de sí mismo: "Alguna vez te dicen una cosa desagradable. Estoy deseando que me vuelven a llamar corrupto o carapolla, recuperar sensaciones, la esencia inicial". Tras la caminata, el alcalde llega a su primer acto a las 9:00 AM donde ejerce como portavoz del PP.

A las diez y media vuelve a Cibeles y se reúne con sus concejales donde ha recibido alguna pullita por parte de su vicealcaldesa, Begoña Villacís, con quien ha discutido sobre la ruptura de PP y Ciudadanos en Granada. Además, Almeida se encuentra con algunos miembros de la oposición con lo que a pesar de sus diferencias en los plenos, tiene una buena relación. Tras el recuentro el político vuelve a ponerse el casco y acude a otros tres actos más, cinco en tan solo cuatro horas.

Sus peores momentos como alcalde

Alrededor de las cuatro de la tarde, Almeida toma un rápido almuerzo y vuelve al Ayuntamiento y pasa media hora trabajando con algunos de sus colaboradores y repasando agenda. Desde el balcón de Cibeles, el alcalde ha repasado algunos de los peores momentos de su mandato. "Los diez minutos más angustiosos que yo he pasado como alcalde, con diferencia, fueron desde que me dicen que hay una explosión en la calle Toledo hasta que llego a la calle Toledo y me cuentan lo que hay, pasé una angustia que nunca olvidaré", ha comentado José Luis.

El representante madrileño también ha recordado los peores momentos vividos por la pandemia y como en la primera ola, en pleno confinamiento, la plaza de Cibeles lucía sin un solo coche. "Lo que de verdad decías, ¿qué está pasando? Era el silencio total y absoluto. Te asustaba", ha añadido Almeida.

Tras un rato de descanso en el consistorio, toca montarse en un coche para llegar al último acto del día, visitando las obras de la Plaza de España a las 17:30. En el trayecto Almeida ha hablado de la imputación de Cifuentes, Cospedal y Aguirre con los que tiene una relación personal: "Me gustaría que salieran lo mejor posible". Respecto a la oposición habla de la frase más pronunciada por algunos de sus rivales como Edmundo Bal: "¡Enano, no te crezcas!".

Vida amorosa

Tras una intensa jornada laboral, toca relajarse en una terraza madrileña donde el alcalde ha disfrutado de un aperitivo junto al reportero de El programa de Ana Rosa. El periodista le ha hecho varias preguntas un tanto personales, entre las que ha destacado las cuestiones sobre la vida amorosa del alcalde. "He de reconocer que he despertado un interés en las mujeres que no suponía que tuviera", ha reconocido Martínez-Almeida. Asimismo, el representante del PP ha hablado de su vida sexual: "Es bueno acudir relajado a tu puesto de trabajo".