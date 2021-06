Podem i Dalmau aposten per regular els pisos turístics i paralitzar el PAI de Benimaclet

Així ho han acordat en una reunió per a analitzar les accions en el 'cap i casal' de la Conselleria de Vivenda, en la seua primera trobada després de l'elecció de Poveda al desembre, informa la formació 'morada'.

Tots dos han apostat per millorar i intensificar la comunicació i coordinació entre Podem València i la vicepresidència segona del Consell, a més d'articular mecanismes de suport mutu a les postures adoptades tant pel partit com pels departaments del govern valencià gestionats per Unides Podem.

En aquesta línia, Poveda i Dalmau han mostrat la seua "total coincidència" respecte a diversos assumptes urbanístics i de vivenda que afecten a València i han abordat la "problemàtica" de l'ampliació nord del Port i les seues possibles repercussions.

Al seu juí, no és convenient que la ciutat cresca cap a fora mentre la situació de la vivenda no estiga resolta dins de la mateixa, on hi ha molts solars i vivendes buides". També han destacat els avanços en vivenda i urbanisme que es duen a terme en la ciutat "gràcies a Podem".