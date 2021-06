El día en que José Luis Martínez-Almeida cumple dos años como alcalde de la capital ha querido dirigirse al presidente del Gobierno, al que ha apelado a mirar a su homólogo portugués. Un ejemplo -a ojos del regidor popular- en las relaciones de un gobierno de izquierdas con su propia capital, dado que este tiene "una composición ideológica sustancialmente similar a la que tiene España".

"Me voy a limitar a pedir al Gobierno de Sánchez que actué como el Gobierno de Portugal: este no ataca a su capital, al motor económico, ni boicotea cualquier inciativa que pueda tener (Lisboa)", ha apuntado Almeida en el desayuno informativo de Fórum Europa en el Hotel Ritz de Madrid.

Tras enumerar los avances de la capital española en estos primeros años de legislatura, el primer edil ha concluido que el Gobierno de Sánchez dificulta que Madrid pueda competir con Lisboa. "No porque Madrid no ofrezca las condiciones adecuadas sino porque desde el punto de vista nacional no se debate sobre bajar impuestos sino en subirlos más", ha señalado el alcalde en su discurso.

La tercera y última razón que por la que España debería acercarse al modelo portugués es por su "rumbo definido", dado que la gestión del país vecino "no funciona a base de vaivenes" como sí funciona el Gobierno de España, tal y como ha dado a entender el actual portavoz nacional de Partido Popular.