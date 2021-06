Reforç policial per a frenar el botellot i el vandalisme

Els botellots registrats aquest passat cap de setmana a València, principalment en la zona universitària i a la platja de la Malva-rosa, que en aquest últim cas van derivar en escenes de vandalisme i saqueig en diversos quiosquets, han portat als responsables policials, tant de la Delegació del Govern com de l'Ajuntament, a anunciar un increment de la vigilància per a evitar que aquests fets es repetisquen amb l'avanç de l'estiu i de la desescalada en les restriccions sanitàries enfront de la Covid.

D'una banda, des de l'Administració central incrementaran la col·laboració amb els ajuntaments i a reforçar la vigilància enfront dels botellots en paral·lel a la fi dels dispositius dedicats a les mesures Covid segons aquestes es van relaxant o eliminant. Per part seua, l'Ajuntament de València també va confirmar ahir que s'ampliarà la presència de la Policia Local en la zona del passeig marítim i a les platges després dels fets esdevinguts a la Malva-rosa.

El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, va condemnar ahir els episodis de vandalisme i saqueig: “Han sigut del tot inesperats, si ho haguérem pogut preveure, ho hauríem evitat, però és un fet aïllat. Actuarem perquè aquestes concentracions a la platja no es produïsquen”, va manifestar. En la seua opinió, aquest cap de setmana “s'han ajuntat diversos factors i s'han vist imatges que no són les adequades. Venim d'una pandèmia on hem passat molt de temps sense eixir de casa, han acabat les proves d'accés a la universitat i fa bon temps”, va explicar.

A més, Cano es reunirà en breu amb els vicerectors de la Universitat de València encarregats del programa Erasmus, “perquè hem detectat que el problema a la platja, en un percentatge molt elevat, prové d'estudiants estrangers adscrits a aquest programa”, va detallar Cano, qui també convocarà a les associacions de veïns, les d'hostalers i al Consell de Joventut per a abodar el fenomen del botellot des d'un punt de vista no únicament policial, sinó també des de la conscienciació.

En referència a les concentracions de joves a l'entorn de la places d'Hondures i del Cedre, l'edil de Protecció Ciutadana va indicar que es va actuar amb més de 30 agents i es va denunciar als infractors, però sobretot es va vetlar per la seguretat. “No tot és denunciar. Una sanció requereix un procés garantista, cal identificar i després denunciar, i a vegades cal triar entre denunciar o solucionar el problema, i per a nosaltres el més important és garantir la convivència”, va manifestar.

Imatge d'un dels quiosquets de la platja de la Malva-rosa, a València, saquejat aquest cap de setmana. EUROPA PRESS TELEVISIÓN

La propietària dels quiosquets de la Malva-rosa, saquejats aquest cap de setmana durant els botellots celebrats en aquest entorn, ha xifrat en uns 15.000 euros els danys registrats en aquests establiments. Destaca que a aquesta xifra s'han de sumar les pèrdues pels dies que romandran sense activitat, aquest passat diumenge i ahir, a conseqüència dels robatoris i destrosses produïdes.

Així ho va indicar la gerent de Mar y Sombra, l'empresa que gestiona aquests locals, Esther Calero, que reclama presència policial i “ajuda” per part “de les administracions perquè posen solució a això”. Demana que “s'atallen els problemes dels botellots d'arrel” perquè no es convertisquen en “una moda”. “El dissabte al matí el primer que ens vam trobem van ser dues casetes, on guardem els matalassos d'hamaques, totalment trencades i afonat el sostre. I també el quiosc número 10, amb el sostre afonat”, va exposar la gerent, que va afegir que a més hi havia hamaques tirades i ombrel·les bolcades.

Calero considera que els danys registrats no han sigut “una cosa normal”. “Aquest cap de setmana ens hem trobat actes vandàlics fora del normal, amb trencament de quioscos, robatoris i moltíssima destrossa”, va assenyalar. Per part seua, el Sindicat Professional de Policia Local i Bombers (SPPLB) va denunciar ahir que la Policia Local de València no compta amb suficients efectius per a controlar els botellots i va mostrar la seua preocupació per la integritat dels agents, per la qual cosa augura un “estiu calent” en la seguretat de la ciutat.

Des de l'oposició, els grups municipals de PP i Cs exigeixen mesures i un canvi d'estratègia per a frenar el botellot i els actes de vandalisme com els registrats aquest cap de setmana. La portaveu popular, María José Catalá, va demanar a la Generalitat, Delegació de Govern i Ajuntament un “canvi d'estratègia” perquè “és evident que el primer cap de setmana sense toc de queda ha demostrat la falta de planificació, previsió i la falta d'un pla seriós per a atallar el botellot”.

Catalá, que va visitar la zona i els comerços d'hostaleria de la Malva-rosa que van patir el vandalisme durant el cap de setmana, va manifestar que “ací ha d'implicar-se a fons la Policia Local, l'Autonòmica i les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat”.

Per part seua, Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament va criticar a Ribó per haver arribat a la fi de l'estat d'alarma i del toc de queda “sense la nova ordenança de civisme i convivència i sense mesures preventives per a evitar el botellot”.

El regidor Narcís Estellés va anunciar que presentarà, en la pròxima comissió de Protecció Ciutadana, una moció urgent per a exigir mesures per a frenar el botellot i evitar el vandalisme, en coordinació amb Delegació del Govern. També va avançar que el seu grup es reunirà amb hostalers i veïns afectats pels actes vandàlics d'aquest cap de setmana a la ciutat. A més, va demanar “augmentar els efectius en les zones conflictives i costejar els danys als hostalers”.

Brot amb 20 casos a València amb una edat mitjana de 19 anys

La Conselleria de Sanitat ha detectat un brot de coronavirus a València amb 20 casos d'una edat mitjana de 19 anys, van confirmar ahir des d'aquest departament. Aquest cas s'uneix al brot de Covid originat en una festa celebrada el 5 de juny en una discoteca de Torrevieja (Alacant) amb 17 afectats d'una edat mitjana de 17 anys. Ahir van ser citades altres 98 persones per al garbellat de casos.

Els hostalers es recuperen de les destrosses

Els propietaris dels locals arrasats aquest passat cap de setmana a la platja de la Malva-rosa van tindre ahir per davant una desagradable tasca: avaluar els danys causats pel vandalisme en els quiosquets, reparar els desperfectes i retirar els objectes i estris ja inservibles. La gerent de Mar y Sombra, l'empresa que gestiona aquests locals, Esther Calero, va descriure l'escena que es van trobar l'endemà dels fets.

“Vam vindre i trobàrem el que es veu, tot robat, destrossat: neveres, taulells, màquines de granissat, màquines de café, forn. Tot el que té un quiosquet d'aquests, tot robat i destrossat”, va afirmar. Va haver-hi “molta gent damunt del sostre” dels establiments “saltant”, per la qual cosa va presentar una denúncia i es va posar en contacte amb la Policia.