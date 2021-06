El rapero 50 Cent sorprende a Broncano con una felicitación especial: "Me he emocionado"

La Resistencia comenzó la semana con sorpresa para Broncano. El invitado de este lunes fue el cantante Abraham Mateo, que le comentó: "Te he traído un regalo de parte de un colega, una botella de coñac".

El presentador señaló que él no bebe –aunque Mateo probó la bebida durante la entrevista-, pero quería saber la historia que escondía tan original regalo: "Le dije a mi amigo que La Resistencia es el programa número uno de España", aseguró el invitado.

"Ve diciendo eso que al final la gente se lo va a creer...", bromeó Broncano, mientras que Mateo continuó con su historia: "Te ha mandado un mensaje con esta botella de coñac que es de su marca y te la da de mi parte", señaló antes de dar paso al vídeo.

En él se pudo ver al rapero estadounidense Curtis James Jackson III, más conocido como 50 Cent, mandándole un mensaje al programa de Movistar: "Oye David, Abraham me dijo que iba a verte así que te envío una botella de coñac de mi marca. Espero que la disfrutes y enhorabuena por tener el show número uno".

"Me he emocionado, han aumentado mis latidos del corazón y me he puesto nervioso: ¿Era 50 Cent?", reconoció el presentador. "Tú hiciste un tema con él –Háblame bajito-", le dijo a Mateo.

El conductor del programa pidió que volvieran a poner el vídeo del saludo del rapero y, a continuación, le agradeció a su invitado el detalle. También quiso enviarle un saludo al estadounidense "y unas botellas de aceite de mi pueblo".