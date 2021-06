Complicidad y mucha pasión: el beso que confirma la relación entre Ben Affleck y Jennifer Lopez

Ben Affleck y Jennifer Lopez son los protagonistas de la prensa del corazón desde hace semanas. Los rumores sobre una posible reconciliación entre ambos (fueron pareja hace años) iban cogiendo fuerza a medida que pasaban los días: que si se les había visto juntos, que si llevaban regalos antiguos, que si pasaban tiempo con las familias del otro... Indicios, señales, suposiciones, pero nada seguro.

Hasta este lunes, cuando ha llegado la confirmación en forma de beso apasionado. En plena cena con amigos, mostrando al mundo que sí, que están juntos, y que no se esconden más.

Las imágenes las ha difundido este lunes el medio Page Six y han corrido ya como la pólvora en redes sociales. En ellas, se ve a la cantante, de 51 años, y al actor, de 48, de lo más acaramelados: besos, abrazos, caricias... y mucha complicidad en una cena en Malibú.

Según publica ese medio, las imágenes se captaron durante la fiesta de cumpleaños de la hermana de Jennifer López, que celebraba su 50 cumpleaños rodeada de los suyos. También de Marc Anthony, ex de la cantante, lo que demuestra la buena relación que mantienen y que está al tanto del nuevo idilio de Jlo.

Separados durante décadas

La historia de Ben Affleck y Jennifer Lopez se remonta a hace 20 años, de 2002 a 2004, cuando ambos estaban ilusionados con su relación. Tanto es así que estuvieron a punto de casarse... aunque los rumores de una posible infidelidad del actor (o eso dicen las malas lenguas) desencadenaron su final. Jlo decidió así romper con el artista, poner punto final a su historia y darle otra oportunidad al amor con la llegada de Marc Anthony a su vida, con quien se dio el 'sí, quiero' en 2004 y tuvo dos hijos en común. En 2014 se separaron y desde entonces se ha relacionado a la artista con distintos hombres. El último, el exjugador de beisbol Alex Rodríguez, con quien tuvo un noviazgo de cuatro años hasta el pasado marzo. En abril anunciaron su separación por la falta de confianza de ella en el exjugador, rompiendo así su compromiso matrimonial.

Ben Affleck, mientras tanto, conoció al amor de su vida un año después de separarse de Jennifer Lopez: Jennifer Garner. Su vida en común empezó en 2005 y terminó, aunque en buenos términos, en 2018 por los problemas que tenía el actor con el alcohol.

Esa etapa de su vida no fue nada fácil, pero enseguida se enamoró de nuevo. Fue de la actriz Ana de Armas, su mayor apoyo en esos momentos, hasta que en navidades decidieron hacer vidas separadas. Por ello, la incipiente relación entre Ben Affleck y Jennifer Lopez no puede llegar en mejor momento: se vieron después de sus respectivas rupturas, estando solteros de nuevo. Y aunque han estado un tiempo jugando al despiste, ya no se esconden y pasean su amor por el mundo.