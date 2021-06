Cristina Pardo y el Pequeño Nicolás protagonizan una tensa conversación: "Yo no soy la mensajera de nadie"

El pasado domingo Cristina Pardo tuvo al Pequeño Nicolás como invitado en el programa Liarla Pardo con motivo de la reciente publicación de la sentencia contra el joven por haber falsificado su DNI para que otra persona hiciese la Selectividad por él.

El fallo condenaba al pequeño Nicolás a 1 año y 9 meses de cárcel, una sentencia que el exconcursante de Gran Hermano pudo comentar en el programa. "Los delitos por los que a ti se te ha acusado no son errores, Fran", comentó la presentadora.

A lo que el Pequeño Nicolás contestó: "Sí, son errores que, además, no siento que haya cometido (...) Prefiero haber cometido errores siendo menor de edad o con 18 años que con 30. Esos errores motivan a que sea una mejor persona el día de mañana".

El joven, además, comentó que la cárcel no era una opción que se pueda llevar a cabo: "Pensé en la posibilidad de entrar en la cárcel en 2014. Veía programas de cárceles en YouTube por las noches. (...) Creo en mi inocencia. Creo que saldré absuelto. Pero si salgo absuelto, nadie hablará de mí. ¿Quién me va a pedir perdón?".

Con la atenta mirada de la periodista, Franciso reconoció con orgullo no haber tenido antecedentes penales durante toda su vida, a lo que Pardo contestó tajante: "Eso tampoco es un mérito, Fran. Hay mucha gente con 27 años que no tiene antecedentes penales".

Un argumento que no bastó para el Pequeño Nicolás, que siguió defendiendo su argumento. Actitud que no pareció gustarle a la conductora del formato, contándole en seco: "No puede uno sacar pecho de no tener antecedentes penales".

Pero el momento de máxima tensión surgió cuando el joven decidió mandarle un recado a Pardo para el presentador de Al rojo vivo: "Tu compañero Ferreras me llamó estafador y no tengo ni una denuncia ni una condena por estafa. Si le puedes decir que diga presunto...".

Cristina no recogió dicho recado y recalcó su postura frente a las palabras de Nicolás sentenciando: "Primero, como tú comprenderás, no soy la mensajera de nadie. Y segundo, estafador es un término muy amplio y para muchas personas las cosas de las que se te acusan a ti sí pueden ser propias de una persona que es una estafadora".