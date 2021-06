Kate Moss pasa de las pasarelas al mundo de la tinta: "Me dijo que quería que le enseñara a hacer tatuajes"

Kate Moss ha pasado la mayor parte de su vida entre pasarelas de moda y sesiones fotográficas con todo tipo de experiencias a su espalda. Ahora la modelo quiere iniciarse en el mundo de los tatuajes.

Tal y como informa en exclusiva el medio británico The Mirror, Moss ha contactado con un gran amigo suyo y tatuador para comenzar unas clases particulares.

Un nuevo camino para la supermodelo de 47 años que ya ha tenido su primer y, por el momento, único cliente, el tatuador Daniel Casone. El diseño de Kate fue su nombre y un corazón al final.

El tatuador habló con el medio citado anteriormente para contar la historia de cómo la celebrity se adentró en el mundo de la tinta: "Me dijo que quería que le enseñara a hacer tatuajes para que pudiéramos ir juntos al festival de Glastonbury y tatuar a los asistentes. Me llamó para que me reuniera con ella y le hiciera un tatuaje, y al final fue ella quien acabó haciéndome uno a mí".

Casone reconoció que aún queda mucho camino por recorrer y se sinceró comentando que Kate Moss no estaba preparada cuando cogió por primera vez la pistola: "Pero se trata de Kate Moss, así que le dejé hacer lo que quisiera".