Nuevo rifirrafe entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central, en este caso en relación al riesgo que supone la expansión de la variante delta del coronavirus (conocida antes como la india), sus vías de entrada y las medidas que deberían tomarse frente a ella. El viernes pasado, el gobierno madrileño advirtió de que la transmisión era ya "comunitaria", que había llegado a través del aeropuerto de Barajas y que, por ese motivo, adelantaba la segunda dosis de AstraZeneca a los mayores de 60 años para protegerlos. Este lunes, el director del CCAES, Fernando Simón, ha señalado que la presencia en España es del 5 al 7% de los casos, que su llegada se ha producido por avión pero también por "ferry" o "por carretera" y que la Comunidad de Madrid hace bien en acelerar la inmunización de los mayores de 60 años, pero que no debe vincularlo a la presencia de esta variante.

"Ahora mismo no creo que sea necesario ni alertar más de la cuenta a la población sobre esta variante porque no está ahora mismo en nuestro país ni en el Reino Unido", ha dicho Simón, que ha limitado su presencia en este país a "cuatro puntos". Además, ha añadido que esta variante "no parece más grave con respecto a la alfa", la conocida como variante británica y que representa hoy en día el 85% de los casos en España.

Con respecto a Madrid, ha apoyado su tesis subrayando la buena evolución de la epidemia en la región que, ha dicho, notifica un "número testimonial" de casos de variante india con respecto a todos los que diagnostica. "Está teniendo una evolución bastante favorable", dicho Simón, que ha añadido que esto muestra que la variante india "no está teniendo un implicación importante, si es que la tiene".

Reino Unido frena su desescalada

A pesar de las palabras de Simón, Reino Unido ha decidido este lunes aplazar su propia desescalada por este motivo y el experto y asesor del Gobierno británico Neil Ferguson dijo hace unos días que podría ser hasta un 60% más contagiosa. Miguel Ángel Revilla, el presidente de Cantabria -donde llegaron por barco varios casos hace unas semanas-, no ha ocultado este lunes su "preocupación" por el efecto que pueda tener en la buena temporada estival que se espera allí. En Canarias, su consejera de Turismo, Yaiza Castilla, ha comentado que la variante india tiene a todos "en vilo".

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad no lo ve así y Simón ha recordado que la variante india no representa ahora mismo más que del 5 al 7% del coronavirus en España, donde la variante británica sigue representando el 85% de los casos. "Hasta no está ocupando un espacio importante, sí puede empezar a ocupar algo más pero no hay información suficiente", ha dicho. Tampoco ha apoyado la alerta del gobierno madrileño de que ya hay una transmisión comunitaria.

También ha discrepado sobre sus vías de entrada. El viernes pasado, el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, volvió a señalar al aeropuerto de Barajas, donde la Comunidad de Madrid y el PP llevan meses denunciando controles insuficientes. Según Simón, la variante india puede haber entrado de otras maneras. "La forma de entada puede ser por Barajas, por carretera, por ferry o barcos", ha dicho.

En cuanto a los cambios que Madrid ha anunciado en la vacunación del os mayores de 60 años para protegerles de esta variante, Simón solo les ha dado la razón en parte. Ha recordado que el intervalo entre la primera y la segunda dosis de AstraZeneca -la que mayoritariamente se ha inyectado a esta franja de edad- es entre 22 días y 12 semanas y que la decisión de la Comunidad de adelantar la segunda dosis una semana es "perfectamente válida", pero no por una amenaza que el Gobierno no ve en estos momentos.

"Pero no por la variante delta [india], sino porque cuanto antes tengamos vacunada a la población, mucho mejor, ya sea por la variante delta o cualquier otra", ha dicho. "Lo que está haciendo la Comunidad de Madrid es simplemente garantizar que incrementa la pauta competa cuanto antes, lo que están intentando todas las comunidades".