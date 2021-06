El ejemplo finalndés de Oulu inspira a Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León para combatir la despoblación

El desplazamiento ha sido organizado por la Secretaría de Estado para la Unión Europea -con su responsable, Juan González-Barba, al frente- e incluye a los Gobiernos de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Por ello, Pérez ha agradecido la cita -en la que ha participado también el embajador de España en Finlandia, Luis Tejada- que por primera vez reúne a la Secretaría de Estado, la UE y las comunidades autónomas, "que son las que tienen las competencias ejecutivas de las políticas públicas para combatir el problema de la despoblación".

En un encuentro mantenido con Tytti Tuppurainen, ministra para Asuntos Europeos y Empresas Públicas finlandesa, la consejera aragonesa se ha confesado seguidora de un modelo de apuesta por la política pública como instrumento para resolver los problemas y promover la igualdad de oportunidades, destacando como un ejemplo a seguir el modelo educativo finlandés.

Para Mayte Pérez, "aunque sea una agenda muy comprimida, estar aquí nos permite comprobar de primera mano los resultados de estas políticas desarrolladas en los últimos años".

Ha explicado a las autoridades finlandesas que viene de una Comunidad Autónoma de 47.000 kilómetros cuadrados, que supone el 10% del territorio español, pero que tiene 731 municipios y el 85% tiene menos de 1.000 habitantes. La consejera ha subrayado la situación de la provincia de Teruel, a la que se conoce como "la Laponia española", que reúne el 93% de un total de 236 municipios con menos de mil habitantes.

La representante aragonesa ha remarcado que la lucha contra la despoblación ha sido una prioridad política de los últimos años y que, junto con el Gobierno de España, se desarrollan diversas estrategias de apuesta pública.

A su juicio, Finlandia identificó una apuesta del reparto de sus fondos europeos para combatir la despoblación porque genera desigualdad. Por ello, valora ver in situ proyectos en los que la anticipación a problemas como el generado por la multinacional Nokia permitió cualificar a sus trabajadores y anteponer la tecnología como motor tractor para el desarrollo económico, creando un ecosistema vinculado a la tecnología, adaptándose a las nuevas necesidades como en la educación y la salud, vectores muy importantes para la población.

La consejera de Presidencia ha asegurado que volverán a Aragón más conscientes todavía de la importancia de la conectividad, "un desafío por alcanzar en nuestro país y nuestra comunidad autónoma", y la Universidad, aspecto sobre el que ha indicado: "Me llevo un encargo porque he visto que la Universidad de Oulu tiene colaboraciones con universidades españolas pero no con la de Zaragoza y creo que es importante generar sinergias, aprendiendo a potenciar ciertos sectores".

ECONOMÍA CIRCULAR

Entre otros factores, precisamente, ha destacado el de la economía circular, a través del aprovechamiento de sus recursos forestales, una de las potencialidades que tenemos en Aragón y en concreto.

Por último, Mayte Pérez ha confesado haber disfrutado de este encuentro e intercambio de conocimiento con responsables de este país, donde tienen gran protagonismo las mujeres, ya sea la ministra, la alcaldesa, la directora del aeropuerto o del proyecto de Ciudad de la Cultura 2026, "así que veo que el progreso va de la mano de la mujer y por ello me voy encantada".

Tras el encuentro con la ministra Tytti Tuppurainen y junto al secretario de Estado para la Unión Europea, los dirigentes autonómicos han visitado el Museo de Arte de Oulu y han sido recibidos por las autoridades municipales en el Ayuntamiento.

La comitiva ha mantenido asimismo un encuentro con el Consejo Regional de Oulu, órgano encargado de poner en marcha iniciativas de planificación y desarrollo regional y que actúa en nombre de los 30 municipios que engloba, y más tarde se ha desplazado a la Universidad de Oulu para conocer el proyecto 6G Flagship, de desarrollo de esta tecnología y uno de los proyectos TIC punteros en el país.

Fundada en 1958, la Universidad local cuenta con unas infraestructuras para el estudio y la investigación de disciplinas especializadas como la tecnología de la información, la biotecnología y el medio ambiente Situada en el Top 3 de las universidades a nivel internacional, coopera de forma estrecha con la industria y las empresas privadas y tiene conexiones con numerosos centros de investigación extranjeros.

Para terminar, la consejera de Presidencia y los vicepresidentes de Castilla-La Mancha y Castilla y León han conocido de primera mano el laboratorio 5G de Nokia. El martes a primera hora la delegación pondrá fin al viaje y regresará a España.

La visita se ha concentrado en la localidad de Oulu, en la región finlandesa de Ostrobotnia del Norte. Uno de los principales núcleos de investigación y producción de Nokia, sufrió con especial intensidad la quiebra de la firma de telefonía a mediados de la primera década del siglo XXI. Sin embargo, gracias a una alianza entre las instituciones regionales y nacionales, la universidad y el tejido empresarial se ha convertido en uno de los polos tecnológicos del mundo.

La región tiene 412.000 habitantes -la mitad de ellos concentrados en su cabecera, Oulu- para una superficie de 44.000 kilómetros cuadrados, algo mayor que Aragón. Solo 7 de las 30 municipalidades tienen una densidad mayor de 12 habitantes por kilómetro cuadrado.

Finlandia experimenta problemas similares a España en cuanto a despoblación. El Banco de España apuntaba en un reciente informe que España compagina una gran dispersión territorial con una de las concentraciones poblacionales más altas de Europa, tanto en los núcleos urbanos como en los rurales.

Y a la vez destacaba el importante número de municipios en riesgo de despoblación: 3.403, el 42% del total y un 2,3% de la población. Esto va en la línea de lo que sucede en el país nórdico, donde sin embargo la población afectada es bastante mayor, un 15%.