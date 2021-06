Este domingo, Supervivientes: Conexión Honduras emitió unas imágenes de Olga Moreno hablando de su boda con Antonio David, en la que tuvo gran importancia David Flores, el hijo pequeño del exguardia civil con Rocío Carrasco. Y, ante estas repetidas declaraciones hablando de los nietos de la Jurado, Rosa Benito ha opinado que debería dejar ya de hablar de ellos.

Marta López ha asegurado en Ya es mediodía que, "si se imaginara lo que hay montado fuera, Olga no hablaría". "No hace esto para hacer daño a nadie y mucho menos a Rocío Carrasco, o eso quiero pensar por lo que la he conocido", ha añadido la exsuperviviente.

Entonces, Miguel Ángel Nicolás ha recordado un argumento que le dio en privado Marta López, y es que en realidad habla de los niños para defender a su marido, momento en el que Rosa Benito ha intervenido.

"Pues tendría que hablar de su marido, en vez de hablar de unos niños que sabe que hay otra parte que está sufriendo", ha opinado. "Cuando se va, ya han emitido dos episodios, y ahí ya se ve el bombazo que va a ser. Sabe que está en un concurso en el que todo se va a repetir veinte mil veces".

"Quiere una carta del niño [David Flores], no le da tanto cariño a Rocío por estar por el niño... Siempre está con lo mismo", ha añadido. "Yo entiendo que los quiera, claro que los quiere, si han pasado 20 años con ella".