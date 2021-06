Este domingo, los suscriptores de Atresplayer Premium pudieron ver el tercer programa de Drag Race España, una de las entregas más atípicas después de que una de sus concursantes decidiera abandonar ni siquiera hacer el lipsync final.

Inti fue valorada como una de las que llevaba el look más simple por su vestido y sus botas, a pesar del tocado y el mantón que llevaba, y se negó a realizar la última prueba y abandonó. Sin embargo, a causa de esto hubo dos grandes damnificados: el programa, que fue tachado de racista por la crítica a la drag de origen boliviano, y Arantxa Castilla-La Mancha, quien fue objetivo de los haters que consideraron que su outfit era mucho peor y aun así se salvó.

La drag extremeña, a pesar de su nombre, lució los colores de la bandera de su provincia como homenaje, pero, sin comerlo ni beberlo, su buena valoración hizo que empezara a recibir críticas y amenazas de muerte, lo cual la ha hecho verse desbordada.

"Las últimas 24 horas han sido insufribles. El dolor ha sido imparable. Primero, tengo que ver a una de mis mejores amigas en esto sufrir en el programa (sabiendo que lo que se ha emitido es solo una versión resumida de lo que vivió ese día) y no poder estar a su lado", tuiteó este lunes. "Y después, me encuentro con mensajes, insultos y amenazas porque 'es mi culpa' lo que pasó en el capítulo".

"No os dais cuenta del daño que hacéis. Nosotras nos hemos matado para estar en este programa", continuó. "Nos hemos arruinado económicamente para que podáis disfrutar del arte drag en TV y vosotros habéis decidido que eso da igual, que lo único que importa es que os parezco una mierda, que no merezco estar ahí y que me salvan por favoritismo. ¿Y sabes qué te digo? Que me tenéis harta".

Harta y cansada. Harta de “que 4 mensajes feos no te arruinen el día” cuando lo que recibo son insultos y amenazas de muerte. Cansada de que “todo lo que pasa malo en el programa sea mi culpa”.



"Harta y cansada. Harta de 'que 4 mensajes feos no te arruinen el día' cuando lo que recibo son insultos y amenazas de muerte. Cansada de que 'todo lo que pasa malo en el programa sea mi culpa'", se quejó la drag queen. "Ayer sentí por primera vez en mucho tiempo que necesitaba desaparecer".

La última vez que me hicieron sentir esto tenia 16 años y acabé en el hospital. La única diferencia es que esta vez el acoso viene de dentro de nuestra propia comunidad. Y en cierta manera, lo habéis conseguido.

Me habéis roto.

"La última vez que me hicieron sentir esto tenía 16 años y acabé en el hospital. La única diferencia es que esta vez el acoso viene de dentro de nuestra propia comunidad. Y en cierta manera, lo habéis conseguido", aseguró. "Me habéis roto. No puedo más".

"No sabéis lo triste que es tener que desear que llegue el fin del programa para que me dejen tranquila... solo necesito que esto acabe ya", concluyó en un tuit.

Arantxa recibe el apoyo de sus compañeras 'drags'

Muchas de sus compañeras de programa, incluida Inti, mostraron su apoyo a Arantxa Castilla-La Mancha. "Atacándola no conseguís nada... Parad, por favor", escribió la exconcursante.

"En un programa en el que Arantxa y yo nos sinceramos sobre el bullying para hacer conciencia social y esta persona, que es de lo mejor que se me ha cruzado en el camino, tiene que sufrir esto desde el propio colectivo. Hay gente sin corazón", criticó Killer Queen.

"¿Te imaginas ser gay, que te hagan bullying durante tu infancia y que, cuando encajas en un sitio, te ataque la misma gente de tu colectivo? Si 8 personas estamos en esa situación ahora mismo es que algo está haciendo mal el fandom", opinó Sagittaria.

También se pronunció Samantha Hudson, la artista drag y futura aspirante a MasterChef Celebrity. "Realmente no sabéis hacer críticas constructivas, solo os limitáis a aprovechar la mínima oportunidad para arremeter contra gente conocida y quedaros bien a gusto, sin tener en cuenta su contexto, sus circunstancias o como se pueden llegar a sentir", tuiteó.