Puig defèn que l'ampliació de Valenciaport es faça "de la millor manera" i Boluda (AVE) veu difícil que siga ràpid

Així ho han afirmat tots dos en roda de premsa abans de l'esmorzar-col·loqui organitzat pel lobby dels grans empresaris, preguntats pels retards en el projecte de l'Autoritat Portuària de València (APV) per a la nova terminal nord de contenidors a la qual només opta una filial de MSC, a l'espera de l'adjudicació definitiva.

"No sé quan serà, però prompte ho veig difícil", ha constatat Boluda a preguntes dels periodistes sobre els retards en el projecte a causa de la validesa de la declaració d'impacte ambiental (DIA) concedida en 2007. Fa uns mesos, Ports de l'Estat va deixar en mans del Port la necessitat de determinar si fa falta un nou estudi ambiental.

El navilier ha valorat com una roïna notícia el retard de "qualsevol projecte important per a València", però ha recordat que no està en la seua mà i ha augurat que serà "molt complicat" que l'ampliació de Valenciaport es faça realitat en poc temps.

Per la seua banda, Puig ha destacat les exportacions com a "pilar per a l'eixida de la crisi" i ha lligat el projecte amb que el port de València es puga convertir en "el més important del Mediterrani". "Consolidar eixa posició és fonamental, tant en creació d'ocupació com en atracció d'inversions", ha asseverat.

Per a açò ha advocat per "fer les coses de la millor manera possible i fer-ho de manera sostenible perquè el futur passa per la sostenibilitat". Ha garantit que l'ampliació "s'està estudiant per a fer les coses correctament i que no hi haja nous moments d'incertesa".

A partir d'ací, el president ha confiat que puga haver-hi "de veres" una connexió adequada entre la ciutat i el Port i en què l'APV realitzarà una inversió "important" en les platges, mentre ha recordat que Costas (Ministeri per a la Transició Ecològica) ha de "prendre una sèrie de decisions" relacionades amb el projecte.

Tot açò suposa, al seu juí, un equilibri necessari i "bo en favor del conjunt de la ciutadania i de l'economia". Per contra, ha rebutjat "buscar antagonismes ni frentismes que hagen de dilapidar il·lusions i projectes de futur".

Però també s'ha mostrat en contra de projectes que puguen deixar "una herència negativa per a les pròximes generacions". "Tots volem viure en un planeta el més habitable possible i sabem que vivim en emergència climàtica", ha constatat, per a afegir que "això no vol dir que s'ha de frenar l'activitat econòmica en absolut".