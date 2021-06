La Gran Fira torna en 2021 amb un centenar d'actes i un homenatge a la Batalla de Flors, que no se celebra

El certamen torna sota el lema 'Hola!', amb la finalitat d'anunciar que es desenvoluparà de nou després de l'aturada per la pandèmia, com ha indicat l'edil de Cultura Festiva, Carlos Galiana, en la roda de premsa que ha oferit per a presentar el programa. Ha assenyalat que enguany serà "una fira de mínims per les restriccions" enfront de la Covid-19 i ha apuntat que a més de no desenvolupar-se la Batalla de Flors tampoc tindran lloc les preseleccions de les falleres majors perquè les Falles s'han posposat a setembre.

Galiana ha comentat que la imatge gràfica de la Gran Fira de València d'enguany "resumeix perfectament que hem tornat, que estem ací de nou, que donem la benvinguda" a aquest esdeveniment. Pel seu costat, Fede Reyna, creatiu de la campanya, ha afirmat que s'ha apostat per "un estil gràfic senzill, colorista, alegre, simpàtic i juganer", amb "picades d'ullet a la música, la pirotècnia i la festa que conviden a celebrar".

El centenar d'activitats que reuneix la fira per a tots els públics es desenvoluparan en diversos barris i pobles de la ciutat, en tot cas amb les mesures sanitàries establides, ha precisat el regidor. "No obstant açò, no hem volgut deixar passar l'oportunitat de tornar", ha insistit.

En aquesta ocasió, en comptes de la tradicional Batalla de Flors, que no està permesa per raons sanitàries -ha recordat que les autoritats sanitàries prohibeixen els espectacles itinerants per la pandèmia-, el 24 de juliol, a partir de les 19.00 hores, es farà una exhibició del treball dels mestres carrossers en la plaça de Manises com a homenatge a la seua tasca i a l'acte amb el qual cada any conclou la fira.

"Hem volgut retre homenatge a la Batalla de Flors, que tanca tradicionalment la Gran Fira València. Anem a fer una exhibició de tres carrosses amb els nostres mestres carrossers perquè la gent puga veure com es treballa la flor", ha explicat el responsable municipal.

Pel que fa a les activitats previstes en diferents punts del terme municipal, Galiana ha asseverat que "es programa així una Gran Fira amb actuacions en Benimaclet, Carpesa, la Malva-rosa, la Torre, Massarrojos, Natzaret, Pinedo, Campanar, Orriols o Nou Moles".

L'edil ha reiterat que hi haurà "quasi un centenar d'activitats, amb actuacions per a tots els públics, que ompliran de cultura els barris i pobles". Entre els actes previstos hi haurà també espai per a la pirotècnia amb el tret d'un castell de pals, dos mascletaes nocturnes i tres castells en diferents punts de la ciutat.

Els dissabtes seran els dies dedicats a la pirotècnia. D'aquesta manera, el 10 de juliol es dispararà un castell de pals; el dia 17, mascletaes nocturnes en dos punts diferents de la ciutat, i el dia 24, castells de focs artificials en tres llocs diferents.

"ENS SERVIRÀ DE PROVA"

"Açò ens servirà de prova de cara a les activitats falleres que farem en el mes de setembre", ha considerat Galiana, que ha detallat també que el 24 de juliol tindrà lloc la Gran Nit de Juliol amb 14 actuacions des de les 19.00 fins a les 23.00 hores.

En elles es comptarà amb Pep Gimeno 'Botifarra', Maria Juan, la Jazzwoman band o la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana. D'altra banda, del 2 a el 11 de juliol, en col·laboració amb l'Institut Valencià de Cultura, s'ha programat el festival Poliritmia.

En aquest programa s'inclouen a més els Concerts de Vivers de l'1 al 24 de juliol; la Correfira, entre el 7 i 25 de juliol, amb més de 30 actuacions, entre elles monòlegs d'Óscar Tramoyeres, Manu Badenes, María Zamora o Pepa Cases; teatre; circ, i música. Així mateix, Menuda Fira contempla espectacles per als xiquets i les xiquetes de la mà de, per exemple, Ramonets, Dani Miquel o Seda Jazz Happy Jazz.