La Llei Trans compleix 4 anys amb 578 persones ateses, 712 canvis de nom i 91 activacions del protocol escolar

La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha destacat que aquest són alguns de les principals dades de l'informe d'implementació de la Llei integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana, elaborat de forma conjunta amb el Consell Consultiu Trans, i que el Consell presentarà en Les Corts per a treballar "des del rigor de la realitat i no sobre determinats fantasmes que són la base de fake news".

Sobre aquest tema, ha recalcat que aquestes dades revelen que les persones trans són les que "més recursos necessiten per a arribar a la igualtat efectiva". Per açò, ha mostrat la seua confiança en què prompte s'aprove la llei estatal, com va parlar amb la ministra Irene Montero, per a poder harmonitzar les normes i que ajude les comunitats a desplegar les seues lleis autonòmiques, especialment en el Registre Civil i en despatologitzar el trans.

"Nosaltres hem arribat fins a l'últim mil·límetre que hem pogut, però ara la pilota està en la teulada de l'Administració General de l'Estat i espere que no estiga emblanquinada", ha assenyalat Oltra, que ha destacat que seria "simbòlic" que poguera aprovar-se aquest mes de juny coincidint amb Dia Internacional de l'Orgull LGBT.

De moment, ha destacat que la norma valenciana, aprovada per Les Corts al març de 2017 amb l'única oposició del PP, ha canviat "la vida de moltes persones que han patit, i continuen patint, una forta discriminació en tots els àmbits de la vida".

Per la seua banda, Kristal Calvo en representació de la vocalía social del Consell Consultiu Trans, ha donat les gràcies al Consell per l'oportunitat que suposa eixa llei valenciana i ha ressaltat que aquest informe dona "visibilitat del que està passant i del que no passa perquè hi ha molts 'fakes'".

ATENCIÓ SOCIAL

Entre les diferents dades de servicis i atencions realitzades amb les persones trans, destaquen les realitzades per les oficines Orienta d'atenció a les persones LGTBI durant la pandèmia per covid-19, concretament entre abril i maig de 2020, en el qual es van realitzar 726 atencions a persones trans, la majoria d'elles per falta de recursos bàsics o problemes d'ansietat a causa del confinament.

Des de la seua posada en funcionament al juliol de 2019 el servici Orienta ha realitzat 3.152 atencions que corresponen a 578 persones trans. Si en aquest període de temps el total d'atencions realitzades ha sigut de 9.378, açò significa que una de cada tres atencions que realitza Orienta és a una persona trans i, d'aquesta, una de cada quatre correspon a persones trans estrangeres, la qual cosa evidencia una major vulnerabilitat d'aquest col·lectiu.

La majoria de les atencions són en el grup d'entre els 18 i els 30 anys (55,1%), seguit del que va entre els 31 i els 40 (25,3%) i l'atenció a la preadolescencia i l'adolescència representa el 12,2% de les consultes. Ara l'objectiu és arribar a les persones trans majors, aquelles que més han patit la divergència de gènere amb la dictadura.

Així mateix, s'han realitzat 46 atencions vinculades amb situacions de transfobia, una vulnerabilitat que també reflecteixen les atencions del 112 sobre aquest col·lectiu, per agressions o situacions de perill i incidents sanitaris. En aquest sentit, ha destacat "la importància de la formació en delictes d'odi que enguany ja han rebut 676 agents dels cossos de forces i seguretat".

Així mateix, s'ha referit al reconeixement del dret a la identitat arreplegat en la Llei Trans amb la creació d'una documentació administrativa d'acord amb la identitat de gènere, "per a evitar situacions de patiment a aquelles persones trans que encara no han pogut canviar el seu DNI", ha indicat.

Des de la seua entrada en vigor i fins al 30 de desembre de 2020 s'han tramitat 39 sol·licituds de canvi en la documentació, la majoria, el 38,5%, de persones entres 18 i 30 anys d'edat. El 44% homes, el 46% dones i el 10% persones no binàries.

ATENCIÓ SANITÀRIA I EDUCATIVA

Respecte a l'atenció sanitària, entre 2017 i 2020 el sistema sanitari públic valencià ha realitzat 712 canvis de nom del SIP i 565 intervencions quirúrgiques, i només el passat any 239 persones van rebre atencions psicoterapèuticas i 261 tractaments de teràpia hormonal i farmacològica.

En l'àrea d'educació, la Conselleria d'Educació va crear en 2016 un protocol d'acompanyament per a garantir el dret a la identitat de gènere, l'expressió de gènere i la intersexualitat que es va activar 91 vegades entre els cursos 2018-2019 i 2019-2020.

Per la seua banda, les incidències per assetjament relacionades amb el col·lectiu LGTBI van representar un 4% del total en el curs 2018-2019 i un 7% en el 2019-2020. Oltra ha explicat que aquestes xifres "evidencien que és una realitat poc visibilitzada per por de majors represàlies tant en el centre educatiu com l'entorn familiar".

En l'àmbit universitari, els protocols d'atenció a la identitat de gènere s'han activat 88 vegades en les universitats públiques valencianes entre 2017 i 2020.

INTEGRACIÓ LABORAL

Oltra ha assenyalat que aquest col·lectiu pateix la major taxa d'atur. Per açò, ha destacat les ajudes per a la seua inserció laboral del programa 'Integramos' i ha ressaltat així mateix els avanços realitzats en el món de la cultura, l'esport i la comunicació.

Amb tot, ha recalcat que queda "molt per fer" i per a açò s'han creat tres comissions en el Consell Consultiu Trans, constituït el passat 20 octubre: comissió social per a treballar en com arribar a les persones majors trans; comissió sanitària per a avaluar l'atenció sanitària que reben i avançar en la despatologització perquè "costa menys canviar una llei que una mentalitat", i una comissió laboral per a abordar la formació i el coneixement de la realitat trans entre els professionals de LABORA.